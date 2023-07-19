Самсонов хочет зарабатывать 4,9 млн долларов за сезон. «Торонто» предлагает 2,4 млн

Илья Самсонов хочет зарабатывать 4,9 млн долларов за сезон в «Торонто».

Ранее россиянин обратился в арбитраж для разрешения спора.

Как сообщает инсайдер , «Мэйпл Лифс» предложили игроку соглашение с окладом 2,4 млн долларов в год.

Арбитраж должен состояться 21 июля. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.

По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.

провел в 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.