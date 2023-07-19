Самсонов хочет зарабатывать 4,9 млн долларов за сезон. «Торонто» предлагает 2,4 млн

Теги Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Илья Самсонов деньги Хоккей

Илья Самсонов хочет зарабатывать 4,9 млн долларов за сезон в «Торонто».

Ранее россиянин обратился в арбитраж для разрешения спора.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «Мэйпл Лифс» предложили игроку соглашение с окладом 2,4 млн долларов в год.

Арбитраж должен состояться 21 июля. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.

По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.

Самсонов провел в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.

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12 комментариев

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Misson
Арбитраж значит выпишет ему 3,5 млн.
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Garikus89
Каждый год одно и то же, и комментарии тоже одинаковые. Клуб в арбитраж отправляет заниженную сумму, сторона игрока - завышенную. Арбитраж обычно примерно посередине. В случае Самсонова около 3.2-3.5 он получит, он на них и играет. Если бы Трелевинг не подписал Клингберга хрен пойми зачем, то нам бы денег хватило с учетом лтира Мюррея и Маззина. А так надо как-то расчищать теперь.
+8
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Свидетели Овцовы
Больше 3,5 арбитраж ему никак не выпишет
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Беня_Финитас
Ответ Deathspell Omega
У Самсонова с головой то все в порядке или очередной "просто деньги сильно нужны"? $4,9 млн контракт Одина Хилла из "Вегаса", например, так там не в пример более классный вратарь, чем это недоразумение....
так в Торонто других вратарей я так понимаю нет , а команда с претензией на контендера . почему бы руки не повыкручивать ??
+2
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Jeff Lebowski
Илюха, накатил, что ли? 5 реально много.
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hhlg
Удачи, лол ;)
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Сельмаш1930
Ответ Беня_Финитас
так в Торонто других вратарей я так понимаю нет , а команда с претензией на контендера . почему бы руки не повыкручивать ??
Есть Уолл, который спокойно может заменить Самсонова без потери качества ну и есть Мюррей, но это ходячий травмат конечно же, который правда когда здоров весьма неплох
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Dimash Balatayev
Ответ Misson
Арбитраж значит выпишет ему 3,5 млн.
интересно
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Hola Hola
Ответ Misson
Арбитраж значит выпишет ему 3,5 млн.
Тоже хотел про 3-3,5 написать, как более-менее адекватную цену. Для 5-7 млн. Самсонов должен выдать два-три стабильных сезона, как в прошлом году в Торонто и в ПО себя зарекомендовать. Вообще, я бы на его месте подписался на два сезона с Торонто на 2,5. Ему по истечению такого контракта будет 28, и если хорошо себя покажет, может рассчитывать на хороший длинный контракт. Но я, конечно, никогда не буду на его месте.
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