Светлов о фаворитах Запада в КХЛ: «Большая двойка в лице ЦСКА и СКА может превратиться в четверку – за счет прогресса «Динамо» и «Локомотива»

Сергей Светлов поделился мнением о фаворитах Запада в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У «Динамо» летом – лучшая селекция на Западе?

– На мой взгляд, в Западной конференции большой шаг вперед сделали, скажем так, фавориты второго плана – «Динамо» и « ». Тот же Ярославль позволил себе выкупить контракт защитника – одного из лучших в , которого оторвут с руками в любом клубе. Это значит, что потенциал у линии обороны «Локомотива» очень высокий и большие ожидания от словацкого защитника-новичка Герната.

Плюс Ярославль здорово выступил на последнем драфте НХЛ, там есть отличная молодежь, которую надо подтягивать к основе «Локомотива». Возвращается из Хабаровска перспективный форвард Лихачев, один из лучших новичков всего сезона КХЛ. Без сомнений, усилит атаку Ярославля швед , у него есть снайперское чутье. Читал, что он одной ногой в Ярославле.

– Кто теперь фаворит Запада?

– На мой взгляд, большая двойка в лице и СКА может превратиться в большую четверку – за счет прогресса «Динамо» и «Локомотива». Но обеим командам – особенно Ярославлю – для реализации своего потенциала имеет смысл больше играть в атаку.

Кстати, интригующая селекция и у «Спартака», особенно в нападении. Так что на Западе может возникнуть и пятерка, – сказал член тренерского совета ФХР.