Светлов о фаворитах Запада в КХЛ: «Большая двойка в лице ЦСКА и СКА может превратиться в четверку – за счет прогресса «Динамо» и «Локомотива»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Спартак КХЛ Сергей Светлов Алексей Марченко Динамо Мартин Гернат Ярослав Лихачев Мальте Стремвалль Хоккей

Сергей Светлов поделился мнением о фаворитах Запада в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У «Динамо» летом – лучшая селекция на Западе?

– На мой взгляд, в Западной конференции большой шаг вперед сделали, скажем так, фавориты второго плана – «Динамо» и «Локомотив». Тот же Ярославль позволил себе выкупить контракт защитника Марченко – одного из лучших в КХЛ, которого оторвут с руками в любом клубе. Это значит, что потенциал у линии обороны «Локомотива» очень высокий и большие ожидания от словацкого защитника-новичка Герната.

Плюс Ярославль здорово выступил на последнем драфте НХЛ, там есть отличная молодежь, которую надо подтягивать к основе «Локомотива». Возвращается из Хабаровска перспективный форвард Лихачев, один из лучших новичков всего сезона КХЛ. Без сомнений, усилит атаку Ярославля швед Стремвалль, у него есть снайперское чутье. Читал, что он одной ногой в Ярославле.

– Кто теперь фаворит Запада?

– На мой взгляд, большая двойка в лице ЦСКА и СКА может превратиться в большую четверку – за счет прогресса «Динамо» и «Локомотива». Но обеим командам – особенно Ярославлю – для реализации своего потенциала имеет смысл больше играть в атаку.

Кстати, интригующая селекция и у «Спартака», особенно в нападении. Так что на Западе может возникнуть и пятерка, – сказал член тренерского совета ФХР.

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7 комментариев

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Andy
С нынешними тренерами Динамо и Локо о большой четверки говорить не приходится.
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Диандерталец
В Ак Барсе: "Ну, да-ну, да. Пошли мы на хрен!"
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