Генменеджер «Амура» об операции Николишина: «Оснований для выплаты нет, с чем Иван письменно согласился. Он решил ехать за границу и отказался от претензий к клубу»

Теги Амур травмы Вадим Покотило КХЛ Иван Николишин деньги Здоровье Хоккей

Генменеджер «Амура» заявил, что у клуба нет оснований для оплаты операции Ивана Николишина.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что «Амур» отказывается оплачивать операцию своему лучшему бомбардиру, несмотря на устную договоренность об этом.

– Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб якобы отказывается оплачивать Ивану операцию, которую тот сделал весной в Германии, несмотря на данные игроку гарантии оплаты. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

– Да, мы видели эти статьи и сообщения в блогах журналистов. Ничего, кроме недоумения, они у нас не вызвали. Не стали сразу комментировать эти домыслы, чтобы дать Ивану возможность без давления принять правильное решение. Но сейчас уже можно и нужно прояснить ситуацию.

Клуб не имел никакого права и возможности оплатить операцию Ивана в Германии. Мы предложили оплатить ее в любой российской клинике на выбор игрока. Он принял решение ехать за границу и оформил письменный отказ от любых претензий к клубу по этому поводу. Документ лежит в нашем архиве.

Заявления уважаемых журналистов о том, что клуб обещал оплатить операцию позднее по предоставленным Иваном чекам и прочим документам, к реальности отношения не имеют.

Отдельно хочу отметить, что за последние два сезона клуб не допустил ни одного нарушения своих обязательств перед игроками и ни одной задержки по выплатам зарплат и бонусов. Оплата операции Николишина не стала бы для нас проблемой. Но оснований для такой выплаты просто нет, с чем в письменной форме согласился сам Иван.

– СМИ писали о том, что якобы существовала договоренность о включении стоимости операции в новый контракт Николишина. Это правда?

– Скажу так: по предложенному Ивану двухлетнему контракту он мог заработать в 7 раз больше, чем по прошлогоднему. А стоимость операции эта сумма превышала в десятки раз.

– Что будет дальше?

– Нашего прежнего контрактного предложения на столе больше нет. Ивану присвоен статус «Закрепленные права», в системе КХЛ/ВХЛ он принадлежит нам. Если сторона Ивана будет готова обсуждать новые условия и искать выход из сложившейся ситуации – мы открыты для диалога.

Если Николишин примет решение провести следующий сезон за океаном или в Европе – это его право. Но когда он решит вернуться в КХЛ, он все так же будет принадлежать “Амуру”.

В любом случае, мы будем действовать только в интересах клуба. Прежде всего это касается появляющихся в последнее время слухов об обмене Николишина в другой клуб. Не могу сказать, что в этом смысле наблюдается ажиотаж, – заявил Вадим Покотило.

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9 комментариев

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Bashibuzuck
Если бумаги есть, то о чем разговор?
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цэсемьэр
Ответ ОлегИванов
"Ивану присвоен статус «Закрепленные права», в системе КХЛ/ВХЛ он принадлежит нам. Если Николишин примет решение провести следующий сезон за океаном или в Европе – это его право. Но когда он решит вернуться в КХЛ, он все так же будет принадлежать “Амуру”. Вот, самое точно описание взаимоотношений ФФ и Федотова. В рамках НХЛ Филадельфия продлила свои права на него, но, за пределами НХЛ Федотов волен сам решать где ему играть.
вообще не так.
«закреплённые права» действуют при наличии квалификационного предложения, у Федотова же подписанный контракт.
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Maluma Amulam
Кучерова помню из ЦСКА тоже слили тактично
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ОлегИванов
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Ответ цэсемьэр
вообще не так. «закреплённые права» действуют при наличии квалификационного предложения, у Федотова же подписанный контракт.
Подписанный контракт между ФФ и Федотовым закончился 1 июля.
А то что ФФ назвало "автоматическим продлением" это, по сути и было закрепление права на него при согласии руководства НХЛ.
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Proline
Ответ ОлегИванов
Подписанный контракт между ФФ и Федотовым закончился 1 июля. А то что ФФ назвало "автоматическим продлением" это, по сути и было закрепление права на него при согласии руководства НХЛ.
Нет. Поскольку Федотов так и не приступил к исполнению обязательств по контракту, то Филадельфия через обращение в лигу перенесла срок действия этого контракта с прошлого сезона на предстоящий.
У Николишина же просто закончился контракт, и он стал ОСА.
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