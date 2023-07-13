Генменеджер «Амура» об операции Николишина: «Оснований для выплаты нет, с чем Иван письменно согласился. Он решил ехать за границу и отказался от претензий к клубу»

Генменеджер «Амура» заявил, что у клуба нет оснований для оплаты операции Ивана Николишина.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что «Амур» отказывается оплачивать операцию своему лучшему бомбардиру, несмотря на устную договоренность об этом.

– Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб якобы отказывается оплачивать Ивану операцию, которую тот сделал весной в Германии, несмотря на данные игроку гарантии оплаты. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

– Да, мы видели эти статьи и сообщения в блогах журналистов. Ничего, кроме недоумения, они у нас не вызвали. Не стали сразу комментировать эти домыслы, чтобы дать Ивану возможность без давления принять правильное решение. Но сейчас уже можно и нужно прояснить ситуацию.

Клуб не имел никакого права и возможности оплатить операцию Ивана в Германии. Мы предложили оплатить ее в любой российской клинике на выбор игрока. Он принял решение ехать за границу и оформил письменный отказ от любых претензий к клубу по этому поводу. Документ лежит в нашем архиве.

Заявления уважаемых журналистов о том, что клуб обещал оплатить операцию позднее по предоставленным Иваном чекам и прочим документам, к реальности отношения не имеют.

Отдельно хочу отметить, что за последние два сезона клуб не допустил ни одного нарушения своих обязательств перед игроками и ни одной задержки по выплатам зарплат и бонусов. Оплата операции Николишина не стала бы для нас проблемой. Но оснований для такой выплаты просто нет, с чем в письменной форме согласился сам Иван.

– СМИ писали о том, что якобы существовала договоренность о включении стоимости операции в новый контракт Николишина. Это правда?

– Скажу так: по предложенному Ивану двухлетнему контракту он мог заработать в 7 раз больше, чем по прошлогоднему. А стоимость операции эта сумма превышала в десятки раз.

– Что будет дальше?

– Нашего прежнего контрактного предложения на столе больше нет. Ивану присвоен статус «Закрепленные права», в системе КХЛ/ВХЛ он принадлежит нам. Если сторона Ивана будет готова обсуждать новые условия и искать выход из сложившейся ситуации – мы открыты для диалога.

Если Николишин примет решение провести следующий сезон за океаном или в Европе – это его право. Но когда он решит вернуться в КХЛ, он все так же будет принадлежать “Амуру”.

В любом случае, мы будем действовать только в интересах клуба. Прежде всего это касается появляющихся в последнее время слухов об обмене Николишина в другой клуб. Не могу сказать, что в этом смысле наблюдается ажиотаж, – заявил Вадим Покотило.