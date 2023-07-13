«Амур» подписал контракт с голкипером Лозебниковым на 2 года

Вратарь Дмитрий Лозебников подписал контракт с «Амуром».

Клуб из Хабаровска объявил о подписании двустороннего соглашения с 25-летним игроком сроком на 2 сезона.

в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 2 матча за « », отразив 95% бросков при коэффициенте надежности 2,37.

Большую часть прошлого сезона голкипер провел в « » , став серебряным призером турнира. Лозебников провел 18 матчей в регулярном сезоне с коэффициентом надежности 2.69 и 91,2% отраженных бросков.

Ранее сообщалось, что «Авангард» планирует обменять Алексея Мельничука в «Амур» на Лозебникова.