38-летний Нэйт Томпсон завершил карьеру. У него 844 матча в НХЛ – 2-й результат в истории для уроженцев Аляски

Теги Филадельфия Тампа-Бэй Анахайм Нэйт Томпсон Сборная США по хоккею НХЛ АХЛ Онтарио Рейн Хоккей

38-летний форвард Нэйт Томпсон завершил карьеру.

Игрок провел в НХЛ 15 сезонов, поиграв за «Бостон», «Айлендерс», «Тампу», «Анахайм», «Оттаву», «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Филадельфию» и «Виннипег». 

Всего он провел в регулярных чемпионатах 844 матча – это второй результат в истории для уроженцев Аляски (рекорд у Скотта Гомеса – 1079).

В активе Томпсона 164 (65+99) очка при 401 минуте штрафа. В 86 играх плей-офф в его активе 21 (8+13) балл. 

В составе сборной США нападающий стал бронзовым призером ЧМ-2013.

В минувшем сезоне Томпсон выступал за фарм-клуб «Кингс» – «Онтарио Рейн». 

«С 4 и до 38 лет хоккей был моей жизнью и лучшим другом. Я безмерно благодарен судьбе за встречи с замечательными людьми и прекрасных друзей.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», – написал хоккеист в твиттере. 

7 комментариев

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Pitts
Нэйт, Логан, ещё есть Тэйдж, Джек, Тайс, ну и много других Томпсонов.
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Михаил Блинов
Ответ Pitts
Нэйт, Логан, ещё есть Тэйдж, Джек, Тайс, ну и много других Томпсонов.
Эта фамилия у них как у нас Петров распространена
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Crenk
Добротный игрок
Был одним из тех кто отодрал Овецкина в плей-офф 2011
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Crenk
38-летний форвард Нэйт Томпсон завершил карьеру
В составе сборной США Логан стал бронзовым
призером ЧМ-2013.

Sports.ru о ком все таки новости ??!
Ахха
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Pitts
Ответ Михаил Блинов
Эта фамилия у них как у нас Петров распространена
Согласен. Но заметка явно про кого-то одного из них, автору бы определиться :)))
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Pitts
Ответ Crenk
38-летний форвард Нэйт Томпсон завершил карьеру В составе сборной США Логан стал бронзовым призером ЧМ-2013. Sports.ru о ком все таки новости ??! Ахха
О Нэйте, конечно. Логан ещё не играл на серьёзном уровне в 2013, и вообще он вратарь и канадец :) я уже выше намекнул автору, что нужно выбрать кого-то одного :)
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Александр Балабанов
Ответ Crenk
38-летний форвард Нэйт Томпсон завершил карьеру В составе сборной США Логан стал бронзовым призером ЧМ-2013. Sports.ru о ком все таки новости ??! Ахха
Зато хоть комменты пошли) А так бы ноль.
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