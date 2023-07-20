38-летний Нэйт Томпсон завершил карьеру. У него 844 матча в НХЛ – 2-й результат в истории для уроженцев Аляски

38-летний форвард Нэйт Томпсон завершил карьеру.

Игрок провел в 15 сезонов, поиграв за «Бостон», «Айлендерс», « », « », «Оттаву», «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Филадельфию» и «Виннипег».

Всего он провел в регулярных чемпионатах 844 матча – это второй результат в истории для уроженцев Аляски (рекорд у Скотта Гомеса – 1079).

В активе 164 (65+99) очка при 401 минуте штрафа. В 86 играх плей-офф в его активе 21 (8+13) балл.

В составе сборной США нападающий стал бронзовым призером ЧМ-2013.

В минувшем сезоне Томпсон выступал за фарм-клуб «Кингс» – « ».

«С 4 и до 38 лет хоккей был моей жизнью и лучшим другом. Я безмерно благодарен судьбе за встречи с замечательными людьми и прекрасных друзей.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», – написал хоккеист в твиттере.