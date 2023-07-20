38-летний Нэйт Томпсон завершил карьеру. У него 844 матча в НХЛ – 2-й результат в истории для уроженцев Аляски
38-летний форвард Нэйт Томпсон завершил карьеру.
Игрок провел в НХЛ 15 сезонов, поиграв за «Бостон», «Айлендерс», «Тампу», «Анахайм», «Оттаву», «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Филадельфию» и «Виннипег».
Всего он провел в регулярных чемпионатах 844 матча – это второй результат в истории для уроженцев Аляски (рекорд у Скотта Гомеса – 1079).
В активе Томпсона 164 (65+99) очка при 401 минуте штрафа. В 86 играх плей-офф в его активе 21 (8+13) балл.
В составе сборной США нападающий стал бронзовым призером ЧМ-2013.
В минувшем сезоне Томпсон выступал за фарм-клуб «Кингс» – «Онтарио Рейн».
«С 4 и до 38 лет хоккей был моей жизнью и лучшим другом. Я безмерно благодарен судьбе за встречи с замечательными людьми и прекрасных друзей.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», – написал хоккеист в твиттере.
Был одним из тех кто отодрал Овецкина в плей-офф 2011
В составе сборной США Логан стал бронзовым
призером ЧМ-2013.
Sports.ru о ком все таки новости ??!
Ахха