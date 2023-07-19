Грэйовак не исключает, что вернется в НХЛ: «Я люблю хоккей и думаю, что не до конца раскрыл свой потенциал. Чувствую, что я в лучшей физической форме, в которой когда-либо был»

Тайлер Грэйовак не исключает, что однажды вернется в НХЛ.

Этим летом канадский нападающий перешел в « ».

– Какие цели ты ставишь перед собой в «Адмирале»?



– Как я уже сказал ранее, я хочу помочь команде выйти в плей-офф. У меня еще не было по-настоящему прорывного сезона в . Я чувствую, что еще не показал лучший результат в этой лиге, и надеюсь, что новый сезон для меня будет лучшим в КХЛ.



– В новом сезоне в «Адмирале» будут играть три канадца. Это плюс для тебя? Хотел бы играть с парнями в одной пятерке?



– Я с нетерпением жду возможности сыграть с канадцами. Всегда классно, когда есть в команде ребята, говорящие на одном с тобой языке. Это всегда помогает на льду.

На самом деле, я никого не знаю из команды. Помню, как играл с Павлом Варфоломеевым в «Динамо». Он действительно хороший хоккеист, у него хорошим бросок, и кажется, он хороший парень. Но мы очень редко с ним говорили, он бегло знает английский, а я русский язык. Наше общение сводилось к паре улыбок то тут, там.



– Какие эмоции произвел на тебя Владивосток, когда ты приезжал сюда в составе других команд?



– Я помню пару игр во Владивостоке. Это очень красивый город, с нетерпением жду момента, когда приеду туда. Там мощные болельщики, они всегда поддерживали свою команду. Хорошие остались впечатления от города и арены.



– Не пугают долгие перелеты, частая смена часовых поясов?



– Это «путешествие» длиной в сезон будет непростым. Я понимаю, что нужно получать полноценный отдых, стараться придерживаться правильного распорядка сна. Но все же сложно быть полностью готовым к играм в разных часовых поясах. Я «путешествую» всю свою жизнь, и я думаю, к этому тоже привыкну.



– Тебе 30 лет, ты думаешь о возвращении в НХЛ?



– Я никогда не закрываю двери перед возможностями. Мне 30 лет. Я играю уже десять лет на профессиональном уровне. Я люблю хоккей. И думаю, что я не до конца раскрыл свой потенциал. Чувствую, что я в отличной и даже лучшей физической форме, в которой я когда-либо был, поэтому не исключаю возвращение в .

Но я действительно люблю КХЛ, я думаю, она лучше всего подходит для меня. Со своими габаритами, катанием, броском, игровым мышлением могу добиться больших успехов в этой лиге.



– Ты когда планируешь присоединиться к команде? И, наверное, рад, что сборы проходят в Минске?



– Как только это будет возможно. Я ждал своей визы, и хочу, как можно скорее приступить к совместным тренировкам. Я люблю Минск. Я прекрасно провел время в этом городе. У меня не так много друзей там. Но это неважно. Ведь там меня ждет тренировочный лагерь, – сказал Грэйовак.