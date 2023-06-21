«Адмирал» подписал Грэйовака. Контракт с форвардом – на 1 год

Тайлер Грэйовак продолжит карьеру в «Адмирале».

Клуб из Владивостока объявил о подписании 30-летнего нападающего. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Грэйовак выступал за «Витязь». Канадец набрал 20 (9+11) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Тайлер провел 3 игры, не отметившись результативными действиями.

До перехода в Фонбет чемпионат форвард выступал за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер». В 84 матчах в рамках НХЛ он набрал 15 (12+3) очков.