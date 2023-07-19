Владимир Крикунов: «Надо сделать переходный турнир. Команды из низа КХЛ против клубов из верха ВХЛ. А то у нас застой какой-то»
Владимир Крикунов предложил проводить переходный турнир между командами КХЛ и клубами ВХЛ.
«Слишком долгий перерыв между чемпионатами, особенно для команд, которые не попадают в плей-офф? Я бы сделал в этой ситуации переходный турнир. Он уже был у нас, это не что-то новое, а хорошо забытое старое.
Надо сделать четыре команды из низа КХЛ против четырех команд из верха ВХЛ. Если, конечно, там желающие будут. Надо сделать, чтобы команды вылетали. А то у нас получается какой-то застой. Если бы так сделали, то было бы хорошо и интересно. Этим командам пришлось бы напрягаться.
Обделены ли хоккейные болельщики по сравнению с футбольными количеством матчей и турниров? Футбола просто больше, чем хоккея, полно всяких лиг. Показывают то итальянский, то английский, то еще какой-то южноамериканский. Понятно, что его больше. А в хоккее мы говорим только про наш чемпионат», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.
Дед просто ностальгирует. К реальности эту ностальгию ни прилепить.