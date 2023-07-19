Владимир Крикунов: «Надо сделать переходный турнир. Команды из низа КХЛ против клубов из верха ВХЛ. А то у нас застой какой-то»

Теги Владимир Крикунов КХЛ ВХЛ Хоккей

Владимир Крикунов предложил проводить переходный турнир между командами КХЛ и клубами ВХЛ.

«Слишком долгий перерыв между чемпионатами, особенно для команд, которые не попадают в плей-офф? Я бы сделал в этой ситуации переходный турнир. Он уже был у нас, это не что-то новое, а хорошо забытое старое.

Надо сделать четыре команды из низа КХЛ против четырех команд из верха ВХЛ. Если, конечно, там желающие будут. Надо сделать, чтобы команды вылетали. А то у нас получается какой-то застой. Если бы так сделали, то было бы хорошо и интересно. Этим командам пришлось бы напрягаться.

Обделены ли хоккейные болельщики по сравнению с футбольными количеством матчей и турниров? Футбола просто больше, чем хоккея, полно всяких лиг. Показывают то итальянский, то английский, то еще какой-то южноамериканский. Понятно, что его больше. А в хоккее мы говорим только про наш чемпионат», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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6 комментариев

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Кеша
Еще были бы деньги у команд ВХЛ по регламенту КХЛ для соответчик статуса . Все упрется в деньги и соответствия ледового дворца . А так идея хорошая - как было в суперлиге . Тогда было бы возможно увидеть саратовский Кристалл , Ижсталь , Мечел , Химик , Крылья Советов .
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Ko Vi
нынче, повышение уровня лиги для команды - это прежде всего вопрос финансов, в таких условиях в самом по себе переходном турнире особого смысла нет
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Deathspell Omega
Так как раз застой из-за того, что вы КХЛ в чемпионат России превращаете...
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Vadoniy
Какие странные выводы. Разницы никакой не будет, кто там за существование борется, Сочи или Молот-Прикамье, КГ всё равно будет разыгрываться между (ц)ска и ак барсом. А для переходящих клубов это будет большой проблемой, при чём для всех - клуб из КХЛ потеряет финансирование, а клуб ВХЛ его просто не потянет. Более того, в КХЛ арены приличные, а из ВХЛ приедет сарай из Кургана, например. Маленький паршивенькиц стадиончик, куда нет особых причин везти оборудование для трансляций, т к большого интереса он не вызовет. Для выравнивания уровня в КХЛ наоборот лигу просто сократить имеет смысл. Половину снизу отправить в ВХЛ, сразу ВХЛ станет сильнее, а в КХЛ проходные матчи станут редкостью. А переход вообще ни на что не повлияет. Кто там в рпл во второй половине таблицы болтается - только весьма вовлечённые болельщики знают.
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Ыжык
Ответ Знатный стахановец
Дед прав. Движуха только на пользу. 🏒
Ага, обыграет условный Буран условный Куньлунь и что ему делать в КХЛ с их ареной, инфраструктурой и бюджетом?
Дед просто ностальгирует. К реальности эту ностальгию ни прилепить.
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