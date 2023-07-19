Хамидуллин о проблемах с переходами из ВХЛ в КХЛ: «Ты принадлежишь клубу до 28 лет, это неправильно. Бывает, что игрок не может уйти из-за огромной суммы выкупа»

Динар Хамидуллин рассказал о сложностях при переходах игроков из ВХЛ в КХЛ.

29-летний защитник в межсезонье перешел в « » после двух сезонов в « ». До этого он отыграл 5 сезонов за «Нефтяник».

– Вы сумели выбраться из ВХЛ, что удается немногим. Что мешает другим игрокам?

– В этой лиге очень много сильных ребят, которые ничем не хуже, а в чем-то и лучше хоккеистов . Основная проблема, что ты принадлежишь клубу до 28 лет. Это неправильно. Бывает, что игроком интересуется кто-то из КХЛ, но он не может уйти, потому что за него требуют огромную сумму выкупа.

Клубы, которые ищут игроков в , не очень богаты, поэтому не всегда находят деньги на компенсацию. Эта система мешает игрокам развиваться. Для чего держать хоккеиста, если клуб не видит его в КХЛ?

Когда играл в ВХЛ, мною тоже интересовались. Например, при возвращении из «Северстали», но меня не отпустили. И как раз, когда права на меня истекли в 28 лет, смог выбраться в КХЛ.

– Вы провели уже 2,5 сезона в сильнейшей лиге страны. Убедились, что соответствуете этому уровню?

– Все время хочется поднимать планку выше и выше. Доказать самому себе, что могу стать лучше. Хочу развиваться дальше. Самоуспокоения нет. Кто-то считает, что в 30 лет сложно находить мотивацию, но мне так не кажется, – сказал .