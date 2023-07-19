Динар Хамидуллин считает Никиту Серебрякова феноменом «Адмирала».

– В чем феномен « », который по ходу регулярного чемпионата был даже на первом месте на Востоке, а в плей-офф прошел «Салават Юлаев» и дал бой «Ак Барсу»?

– Наш феномен – . Без шуток. Наш вратарь сыграл огромную роль в прошлом сезоне. Говорят же, что вратарь – это половина команды, но Никита был больше, чем просто половина. Ну и, опять же, феномен наш в дисциплине и выполнении заданий.

– Есть мнение, что если бы Серебряков играл в условном «Салавате», то такого результата бы не показал.

– Это все «бы». Кто его знает, как бы сложилось? В данный момент он лучший вратарь лиги. У него есть уверенность. Я думаю, что прогресс Никиты был ожидаем. Огромный плюс в том, что он умеет читать игру, думает на шаг вперед. У него нет супергабаритов, но есть вратарская чуйка.

Никогда не поздно выйти в лидеры. Например, Эрик Карлссон пару лет играл на среднем уровне, а в этом сезоне стрельнул в 33 года.

– Вас мотивируют подобные истории?

– Конечно. Хочется верить, что я только начинаю раскрываться. Буду стараться делать для этого все, – сказал Хамидуллин.

Напомним, 29-летний защитник Хамидуллин в межсезонье перешел в «Сибирь» после двух сезонов в «Адмирале».