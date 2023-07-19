Дементьев о Гусеве и Ожиганове в «Динамо»: «Команда провела интересную селекцию. Но имена на бумаге – это одно, а результат может быть совершенно иным»

Теги КХЛ Алексей Дементьев Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Геннадий Курдин Хоккей

Алексей Дементьев высказался о переходе Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в «Динамо».

«Подписав таких игроков, как Никита Гусев и Игорь Ожиганов, команда «Динамо» провела интересную селекцию в межсезонье. Но любые имена на бумаге – это одно, а результат может быть совершенно иным. Дай бог, чтобы все сложились.

Ожидания от игры «Динамо» велики, хорошие мастера в составе и важно, чтобы они в первую очередь были в форме и здоровы.

Гусев и Ожиганов очень давно знают друг друга, оба воспитанники Геннадия Геннадьевича Курдина из московских «Белых Медведей». Я помню, как они были еще совсем молодыми ребятами. Теперь снова играют вместе в одной команде в Москве. Желаю им удачи», – сказал агент.

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1 комментарий

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Beerfanidi
Все правильно говорит, игроки и имена еще не Команда.
Будем посмотреть.
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