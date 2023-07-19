На прощальный матч Зарипова продали все билеты. Овечкин, Дацюк, Ковальчук, Кузнецов и Радулов примут участие в игре

Билеты на прощальный матч Даниса Зарипова были раскуплены менее чем за двое суток.

Игра пройдет 9 августа на «Татнефть Арене» в Казани. Продажа билетов стартовала в понедельник в 13:00 по московскому времени.

«На прощальный матч билетов в продаже уже нет», – сообщили в пресс-службе казанского « ».

Вместимость «Татнефть Арены» составляет 8900 человек на хоккейные матчи.

В матче примут участие Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Евгений Медведев, Алексей Чупин, Вадим Епанчинцев, Кирилл Петров, Артем Лукоянов, Александр Бурмистров, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.