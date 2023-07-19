Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе»: «Ставим амбициозные цели. Надо работать на то, чтобы попасть в плей-офф, а там стремиться выйти в финал и выиграть его»

Министр спорта Татарстана высказался об игре «Ак Барса» в сезоне-2022/23.

– «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина. Как оцените сезон для клуба?

– Был очень сложный сезон для клуба, несмотря на красивый финал. Была трагическая ситуация, когда мы оказались там, где нам не надо быть. Административные меры, которые были приняты, помогли.

Надо отдать должное Зинэтуле Хайдяровичу [ ], что он согласился на это предложение. Никогда не говори никогда. Без изменений, с этим же составом мы стали первыми в регулярке. Для меня «Ак Барс» – такой же чемпион.

– Какие ожидания от «Ак Барса»?

– Мы все ставим амбициозные цели. Надо работать на то, чтобы попасть в плей-офф, а там стремиться, чтобы выйти в финал и выиграть его, – сказал Владимир Леонов.