Давыдов о Гусеве в «Динамо»: «Под него нужно выстраивать звено и находить дирижера. Нужно воспитывать нового Шипачева»

Виталий Давыдов высказался о переходе Никиты Гусева в московское «Динамо».

«Под него нужно выстраивать звено и находить правильных партнеров. Прежде всего дирижера, центрального нападающего. Два года назад такой игрок у нас был – , сейчас нужно воспитывать нового. Думаю, наши тренеры справятся.

Тут еще очень важна и мотивация. Мастерство Гусева не вызывает никаких вопросов. Другое дело, как игрок, который уже состоялся, мотивирован, насколько он голоден. Тут, наверное, и нужны бонусы.

Радует, что Гусев фактически успел к открытию тренировочного лагеря и будет иметь время для нормальной подготовки к сезону. Это очень важно. Все-таки в последние годы пропускал предсезонки, и это сказывалось на его физической форме, прежде всего в плей-офф», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.