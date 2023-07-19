Давыдов о Гусеве в «Динамо»: «Под него нужно выстраивать звено и находить дирижера. Нужно воспитывать нового Шипачева»

Теги Виталий Давыдов КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Динамо Хоккей

Виталий Давыдов высказался о переходе Никиты Гусева в московское «Динамо».

«Под него нужно выстраивать звено и находить правильных партнеров. Прежде всего дирижера, центрального нападающего. Два года назад такой игрок у нас был – Шипачев, сейчас нужно воспитывать нового. Думаю, наши тренеры справятся.

Тут еще очень важна и мотивация. Мастерство Гусева не вызывает никаких вопросов. Другое дело, как игрок, который уже состоялся, мотивирован, насколько он голоден. Тут, наверное, и нужны бонусы.

Радует, что Гусев фактически успел к открытию тренировочного лагеря и будет иметь время для нормальной подготовки к сезону. Это очень важно. Все-таки в последние годы Никита пропускал предсезонки, и это сказывалось на его физической форме, прежде всего в плей-офф», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Кеша
Есть у нас приличные центры из легионеров. Кудашов найдет выход из положения . Сопин сказал , что ищет еще одного нападающего и защитника . Надеюсь, нападающий -это будет отличный центр под Гусева . Если Меннел получит паспорт, то О’Дейл остается в Динамо .
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