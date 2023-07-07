Давыдов о Гусеве и «Динамо»: «Мастера еще никому никогда не мешали – если они мотивированы. Но нам сейчас нужно все внимание обратить на молодежь»

Теги Алексей Кудашов Виталий Давыдов КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Виталий Давыдов высказался о возможном переходе форварда Никиты Гусева в «Динамо».

30-летний нападающий интересен московскому клубу, но пока не присоединился к нему. 

– До «Динамо» пока так и не доехал Никита Гусев. Проблема?

– Мастера еще никому никогда не мешали. Естественно, если они мотивированы.

Но, повторюсь, что нам сейчас нужно все внимание обратить на молодежь. Это то направление, которое должно стать главным в КХЛ.

– В последнем интервью Кудашов напомнил, что Гусева называют «безногим», но не согласился с такой оценкой. А что скажете вы – защитник, который в «Динамо» и великой сборной СССР был образцом как раз в катании?

– Катание – это то качество, которое сложнее всего натренировать, во многом оно дается от природы. Не думаю, что применительно к Гусеву мы должны его обсуждать.  

Повторюсь, самое главное для него – мотивация. И конкуренция с молодежью, которая обязана себя проявлять и наступать ветеранам на пятки, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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Alexandr
скорее всего он уже едет с ярмарки
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