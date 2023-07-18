Федоров о сезоне КХЛ: «ЦСКА будет мотивировать всех как раздражитель. Все сыграют лучшие матчи против нас. Хотелось бы еще раз взобраться на вершину, на Эверест»

Сергей Федоров считает, что все команды сыграют против ЦСКА лучшие матчи.

– Ожидания от сезона?

– Как раздражитель мы будем всех мотивировать.

Абсолютно все команды в лиге сыграют против нас лучшие матчи, но мы к этому будем готовы, как психологически, так и физически.

Потому что сохранили состав, опытные ребята прошли огонь, воду и медные трубы, поняли, где можно ошибаться, а где нельзя ни за какие коврижки.

Поэтому хотелось бы еще раз взобраться на вершину, на Эверест.

– Весной ваши соперники говорили – чемпионское окно закрывается, вы отвечали – полезем в форточку.

– Ну, эти высказывания нет смысла комментировать.

Наши ребята уже ответили на эти фразы. Я просто рад такому боевому настрою, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.