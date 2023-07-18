Мальгин подписал 5-летний контракт с «Цюрихом». Форвард играл за «Торонто» и «Колорадо» в прошлом сезоне

Теги переходы Торонто Колорадо НХЛ чемпионат Швейцарии Цюрих Денис Мальгин Хоккей

Денис Мальгин перешел в клуб из чемпионата Швейцарии.

«Цюрих» объявил о подписании пятилетнего контракта с 26-летним нападающим.

Таким образом, Денис Мальгин вернулся в «Цюрих», за который играл в сезоне-2021/22.

В прошлом сезоне швейцарский форвард выступал за «Торонто» и «Колорадо», набрав в общей сложности 21 (13+8) балл за результативность в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеист в общей сложности провел 257 матчей в НХЛ и отметился 81 (41+40) баллом.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hemsky
в КХЛ мог быть топ звездой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий