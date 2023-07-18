Мальгин подписал 5-летний контракт с «Цюрихом». Форвард играл за «Торонто» и «Колорадо» в прошлом сезоне

Денис Мальгин перешел в клуб из чемпионата Швейцарии.

«Цюрих» объявил о подписании пятилетнего контракта с 26-летним нападающим.

Таким образом, вернулся в « », за который играл в сезоне-2021/22.

В прошлом сезоне швейцарский форвард выступал за « » и « », набрав в общей сложности 21 (13+8) балл за результативность в 65 матчах регулярного чемпионата .

Хоккеист в общей сложности провел 257 матчей в НХЛ и отметился 81 (41+40) баллом.