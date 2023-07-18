Мальгин подписал 5-летний контракт с «Цюрихом». Форвард играл за «Торонто» и «Колорадо» в прошлом сезоне
Денис Мальгин перешел в клуб из чемпионата Швейцарии.
«Цюрих» объявил о подписании пятилетнего контракта с 26-летним нападающим.
Таким образом, Денис Мальгин вернулся в «Цюрих», за который играл в сезоне-2021/22.
В прошлом сезоне швейцарский форвард выступал за «Торонто» и «Колорадо», набрав в общей сложности 21 (13+8) балл за результативность в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккеист в общей сложности провел 257 матчей в НХЛ и отметился 81 (41+40) баллом.
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