Федоров об уровне КХЛ: «Нас вытолкали взашей, и все, но 100% все будет хорошо. Россияне, особенно молодые, не собираются отдавать свои места»

Сергей Федоров ответил на вопрос об уровне КХЛ.

– Мы сейчас в чемпионате мира не участвуем, да и наша хоккейная лига как бы обособлена.

– Да не «как бы», а нас просто вытолкали взашей, и все.

– Тем ни менее, уровень КХЛ позволяет поддерживать хоккей на хорошем уровне?

– Да 100% все будет хорошо.

Потому что есть очень много молодых амбиционных игроков. Только тренеры должны им доверять. По своим ребятам молодым скажу.

Мы не ожидали от них такой прыти, но они молодцы, справились, хотя им было архисложно. Я думаю, будет так же и в других командах лиги.

Потому что российские игроки, особенно молодые ребята, они не собираются отдавать свои места. Я считаю, это очень хорошая мотивация для них самих, ну, и для тренерского штаба.

Лично я вообще люблю молодых игроков. Почему? Потому что они показывают тот огонь, который, может быть, и мной до сих пор двигает.

Мне очень понятны их эмоции, их желание. Иногда не все получается, но это часть программы, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.