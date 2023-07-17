Яковлев о том, реально ли остановить СКА и ЦСКА: «Не вижу никаких проблем. В финале-2022 «Металлург» задергался и не справился»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА КХЛ Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев ответил на вопрос на конкуренции с ЦСКА и СКА.

– Насколько реально остановить СКА и ЦСКА в новом сезоне?

– Не вижу никаких проблем. Что касается ЦСКА, то это очень опытная команда из ребят, которые давно играют вместе.

Этот опыт помог им год назад в финале с нами, когда они вытащили серию только из-за него, потому что очень много ребят раньше играли на больших турнирах.

У нас многие ребята не играли в таких матчах и турнирах, и на нас свалилось давление.

Проиграв одну игру, мы задергались и не справились с той ситуацией, которая была.

Могли быть немного хладнокровнее и увереннее и довели бы серию до выигрыша, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

В финале Кубка Гагарина в 2022 году «Металлург» вел со счетом 3-1 по ходу серии с ЦСКА, но уступил 3-4.

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