Яковлев о том, реально ли остановить СКА и ЦСКА: «Не вижу никаких проблем. В финале-2022 «Металлург» задергался и не справился»
Егор Яковлев ответил на вопрос на конкуренции с ЦСКА и СКА.
– Насколько реально остановить СКА и ЦСКА в новом сезоне?
– Не вижу никаких проблем. Что касается ЦСКА, то это очень опытная команда из ребят, которые давно играют вместе.
Этот опыт помог им год назад в финале с нами, когда они вытащили серию только из-за него, потому что очень много ребят раньше играли на больших турнирах.
У нас многие ребята не играли в таких матчах и турнирах, и на нас свалилось давление.
Проиграв одну игру, мы задергались и не справились с той ситуацией, которая была.
Могли быть немного хладнокровнее и увереннее и довели бы серию до выигрыша, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
В финале Кубка Гагарина в 2022 году «Металлург» вел со счетом 3-1 по ходу серии с ЦСКА, но уступил 3-4.
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