Игрок «Металлурга» Яковлев: «Хоккей – спорт номер один в России, но рекламы мало, по федеральным каналам мало говорят. Футбол более резонансный»

Теги Металлург Мг премьер-лига Россия телевидение КХЛ Егор Яковлев Матч ТВ Winline Медиалига Хоккей

Егор Яковлев заявил, что о хоккее мало говорят по федеральным телеканалам.

Защитник «Металлурга» высказался о хоккее в сравнении с популярностью футбола.

– Вы как-то высказывались по поводу заслуженности популярности футбола и хоккея. Почему, на ваш взгляд, хоккею уделяется меньше внимания?

– Я все-таки считаю, что спорт номер один у нас – хоккей. Но если взять любой город страны, то баннеры и билборды у нас висят футбольные, есть анонсы матчей.

В хоккее такого у нас нет. Считаю, что очень мало рекламы. И по федеральным каналам очень мало говорят о хоккее.

Взять любой спортивный канал – там говорят о футболе, а сейчас о медиафутболе уже говорят даже больше, чем о Премьер-лиге.

У футбола большой плюс в маркетинге. Больше бюджеты, больше вложения, а в хоккее чуть меньше вкладывают в эту историю, потому футбол у нас более резонансный, – сказал олимпийский чемпион Егор Яковлев.

25 комментариев

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Roman Araslanov
«Хоккей – спорт номер один»
«Взять любой спортивный канал – о футболе говорят»
Так может всё же не хоккей-спорт номер один?
+54
-1
+53
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Алексей Тарлыков
Так это что получается, футбол спорт номер один? Сам же причём доводы привёл
+26
0
+26
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Aleksandr Danilov
Григорий Явлинский: «Я – политик номер один, но рекламы мало, по федеральным каналам мало говорят. Взять любой наш канал – о Путине говорят »
+20
-5
+15
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Олег Акимов
Какой процент граждан страны хотя бы раз играли в хоккей? И какой процент хотя бы раз в месяц смотрит хоккейные матчи?
+7
0
+7
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Hola Hola
Что вообще в его понимании "спорт номер один"? В моем понимании - это самый популярный спорт. И это футбол, как ни крути. Или это спорт, в котором наибольшее количество побед на международном уровне? И опять же, думаю, найдутся виды, в которых мы успешнее. Бенди или биатлон какой-нибудь. Короче, непонятно, что конкретно он вкладывает в это понятие.
+7
-1
+6
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Игорь Буев
люблю футбол и хоккей, но не понимаю этих споров. футбол вид спорта номер 1 во всём мире. в него может во дворе играть любой и толстый и худой и высокий и низкий и богатый и нищий. и играть можно и на траве и на асфальте и на песке и на снегу. хоккей классный спорт, но всегда будет номером 2. по крайней мере для меня)
+6
0
+6
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Роберт ЛеванГОЛьски
Он с такими аргументами мог и про керлинг сказать)
+4
0
+4
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brig_Mercury
Если в Магнитогорске баннеры рекламируют футбол, а не хоккей, это действительно странно.
+3
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+3
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fidgety_heart
Оторванный от реальности парень
+2
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fedorbazaykin
Так футбол самый доступный вид спорта, достаточно вынести мяч и собрать две команды, а тот же хоккей это и клюшки и коньки, и амуниция, в баскетболе поверхность должна быть твёрдая, чтобы мяч отскакивал,так что неудивительно
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Spartakus1984
Ребят кто сколько раз из вас в жизни играл в футбол?И сколько раз в хоккей,прям,что бы на льду,на коньках,с клюшкой.По моему всё очевидно.
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юра георгиевский
Кто ему сказал такую чушь , что хоккей в России, лучше футбола ?! Ему самому не смешно ... ?! Даже любой футбольный стадион будет больше в десять раз любой хоккейной арены по зрителям. Этим всё сказано.
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pyritanza
Ответ Aleksandr Danilov
Григорий Явлинский: «Я – политик номер один, но рекламы мало, по федеральным каналам мало говорят. Взять любой наш канал – о Путине говорят »
Не, ну второй то уж точно, сильный политик, сам себя создал, всех соперников уложил на лопатки без всякой медиаподдержки)
+2
-1
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Газонокосильщик Хави
Спорт номер один.по этому о нем мало говорят. Гениально. Это как соседский дети в 90х/00х говорили, что у них много покемонов, но они дома
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Lev Kondratchik
"Хоккей - спорт номер один."
"Футбол более резонансный"
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Balt
У КХЛ два канала своих есть + Хоккейный где ВХЛ показывают. Все основные матчи КХЛ и по каналам Матч показывают. Да и сейчас Интернет развит и посмотреть материалов по хоккею только ленивый не может. О чём он?
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Шухрат Казыев
"Футбол и хоккей"
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юра георгиевский
Ответ Hola Hola
Что вообще в его понимании "спорт номер один"? В моем понимании - это самый популярный спорт. И это футбол, как ни крути. Или это спорт, в котором наибольшее количество побед на международном уровне? И опять же, думаю, найдутся виды, в которых мы успешнее. Бенди или биатлон какой-нибудь. Короче, непонятно, что конкретно он вкладывает в это понятие.
Про футбол всегда 95% мужиков говорит. Остальные 5% наверное про хоккей.
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юра георгиевский
Ответ fidgety_heart
Оторванный от реальности парень
Не, не, он прикидывается дурачком.
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