Игрок «Металлурга» Яковлев: «Хоккей – спорт номер один в России, но рекламы мало, по федеральным каналам мало говорят. Футбол более резонансный»
Егор Яковлев заявил, что о хоккее мало говорят по федеральным телеканалам.
Защитник «Металлурга» высказался о хоккее в сравнении с популярностью футбола.
– Вы как-то высказывались по поводу заслуженности популярности футбола и хоккея. Почему, на ваш взгляд, хоккею уделяется меньше внимания?
– Я все-таки считаю, что спорт номер один у нас – хоккей. Но если взять любой город страны, то баннеры и билборды у нас висят футбольные, есть анонсы матчей.
В хоккее такого у нас нет. Считаю, что очень мало рекламы. И по федеральным каналам очень мало говорят о хоккее.
Взять любой спортивный канал – там говорят о футболе, а сейчас о медиафутболе уже говорят даже больше, чем о Премьер-лиге.
У футбола большой плюс в маркетинге. Больше бюджеты, больше вложения, а в хоккее чуть меньше вкладывают в эту историю, потому футбол у нас более резонансный, – сказал олимпийский чемпион Егор Яковлев.
«Взять любой спортивный канал – о футболе говорят»
Так может всё же не хоккей-спорт номер один?
"Футбол более резонансный"