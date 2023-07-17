Валерий Белов об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Хоккей – это прежде всего умная игра, но нужно повышать зрелищность»

Валерий Белов высказался о последних изменениях в правилах КХЛ.

«По двухминутному штрафу за открытую калитку, которая привела к травме, вопросов нет, это новшество назрело.

Понятен и смысл правила трех секунд в трапеции за воротами, ведь в современном хоккее все делается для того, чтобы ускорить игру. Всегда рекомендую игрокам по возможности уже с места запускать атаку, а не устраивать закаты в свою зону за ворота и терять там темп ради перестроений.

Также сегодня все делается в пользу атаки – даже правило офсайда в футболе в эту сторону поменяли. Поэтому перенос стартового вбрасывания в периоде в зону той команды, которая удалилась, по своей философии тоже понятен.

Может, есть небольшой вопрос разве что по отмене 10-минутного штрафа хоккеисту, который скинул перчатки. Все-таки хоккей – это прежде всего умная игра, а не драки. Но, с другой стороны, нужно повышать зрелищность матчей, их нерв, отсюда, наверное, и мотивация этой отмены», – сказал экс-тренер клубов .