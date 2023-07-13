Коньков об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Будет больше провокаций, возможно. Правило развязывает руки тафгаям»

Теги судьи драки Сергей Коньков КХЛ игровая форма Хоккей

Сергей Коньков считает, что в новом сезоне КХЛ может быть больше провокаций.

Ранее КХЛ сообщила об упразднении пункта о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться. 

«Тяжело здесь что-то комментировать, потому что люди могут начать пользоваться этим моментом. Например, какой-то тафгай хочет вывести соперника на бой, спровоцировать каким-то образом. А сейчас получается, что это правило развязывает руки таким игрокам. Они могут это делать.

Раньше даже таких попыток не было. Тафгаи знали, что за такие вещи они будут сидеть и перестанут участвовать в игре. А сейчас мы стимулируем такие ситуации. Возможно, будет больше провокаций», — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kazbek.sultanbek
У нас же так много тафгаев, вот это им повезло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий