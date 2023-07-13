Коньков об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Будет больше провокаций, возможно. Правило развязывает руки тафгаям»

Сергей Коньков считает, что в новом сезоне КХЛ может быть больше провокаций.

Ранее КХЛ сообщила об упразднении пункта о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

«Тяжело здесь что-то комментировать, потому что люди могут начать пользоваться этим моментом. Например, какой-то тафгай хочет вывести соперника на бой, спровоцировать каким-то образом. А сейчас получается, что это правило развязывает руки таким игрокам. Они могут это делать.

Раньше даже таких попыток не было. Тафгаи знали, что за такие вещи они будут сидеть и перестанут участвовать в игре. А сейчас мы стимулируем такие ситуации. Возможно, будет больше провокаций», — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.