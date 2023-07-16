Плющев о правиле трех секунд за воротами: «Люди с хоккеем «на вы». Это ограничивает тренеров в тактических замыслах и противоречит здравому смыслу»

Владимир Плющев поделился мнением о правиле трапеции в КХЛ.

Лигой вводится запрет держать шайбу больше 3 секунд в трапеции за своими воротами. При первом нарушении последует устное предупреждение, при втором – малый штраф.

– Когда люди придумывают что-то такое, что противоречит канонам игры, создается впечатление, что они хотят показать: видите, мы не сидим, сложа руки, свою работу сделали, галочку поставили.

Сейчас придумали, что за своими воротами нельзя держать шайбу больше трех секунд. Замечательно.

А когда ты играешь в большинстве, ведешь в одну шайбу и сопернику надо отыгрываться, – за чужими воротами ты можешь сколько угодно стоять, что ли, я не могу понять? Одной команде надо «убить» время, другой – отыграться. Про чужие ворота ничего не сказано.

Три секунды – это как в баскетболе. Глупость полная. Что такое три секунды за своими воротами? Тренеру нужно сделать замену, еще что-то.

Если играешь втроем против пятерых, остается только выбрасывать шайбу из зоны. Следом на этих троих накатится новая атака, они даже вздохнуть не смогут. Для чего это делается, я не понимаю?

Это ограничивает тренеров в их тактических замыслах и вообще противоречит здравому смыслу. Сами посудите: трое против пятерых играют, шайбу перехватывает игрок обороняющейся команды.

Вместо того, чтобы подержать ее, дать возможность кому-то смениться, он вынужден будет выбрасывать шайбу из своей зоны или выкатываться с ней, что грозит потерей – и новой волной атак.

Так ребята, которые втроем, будут просто блевать на воротах от того, что смениться не смогут и от того, что их замордуют до такой степени, что мало не покажется.

– Зачем КХЛ придумала такое нововведение, раз оно противоречит здравому смыслу?

– Не знаю. У нас фантазеров очень много. Я боюсь, люди, которые принимают такие правила, с хоккеем «на вы», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.