Достал продлил контракт с «Анахаймом», второй год – односторонний. Голкипер провел 19 игр в НХЛ в прошлом сезоне

Теги Анахайм НХЛ Лукаш Достал Хоккей

«Анахайм» и Лукаш Достал продлили контракт.

23-летний голкипер подписал соглашение с клубом на два года.

В первый сезон договор является двусторонним, во второй сезон – односторонний.

В прошлом сезоне Лукаш Достал провел 19 матчей за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,78 шайбы и отражая 90,1% бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 34 игры в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,2% бросков.

1 комментарий

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Pink Floyd1276
Джон Гибсон запросил обмен потому что Лукаш его Достал.
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