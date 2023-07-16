Достал продлил контракт с «Анахаймом», второй год – односторонний. Голкипер провел 19 игр в НХЛ в прошлом сезоне

«Анахайм» и Лукаш Достал продлили контракт.

23-летний голкипер подписал соглашение с клубом на два года.

В первый сезон договор является двусторонним, во второй сезон – односторонний.

В прошлом сезоне Лукаш Достал провел 19 матчей за « » в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,78 шайбы и отражая 90,1% бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 34 игры в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,2% бросков.