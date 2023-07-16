Дюбуа о переходе в «Лос-Анджелес»: «Единственная задача – выиграть Кубок Стэнли. Чувствую себя и молодым, и опытным, но еще многому предстоит научиться»

Пьер-Люк Дюбуа заявил о желании выиграть Кубок Стэнли.

В межсезонье нападающий был обменян из «Виннипега» в « ». Хоккеист подписал контракт на 8 лет и 68 миллионов долларов.

«Моя единственная задача – выиграть . Иногда чувствую себя и молодым, и опытным игроком.

Я провел шесть сезонов в лиге. Мне исполнилось 25 лет. Еще многому предстоит научиться. Но чувствую, что у меня достаточно опыта.

С нетерпением жду возможности помочь команде, чем смогу», – сказал .