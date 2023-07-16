В альянсе по борьбе с расизмом заявили, что Кэйн не имеет к ним отношения: «Когда он объявил о банкротстве, то автоматически был лишен права занимать должность директора»

Теги Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн расизм дискриминация Хоккей

В Альянсе хоккейного разнообразия заявили, что Эвандер Кэйн не имеет к ним отношения.

Ранее нападающий «Эдмонтона» заявил о выходе из альянса, сославшись на то, что его опасения оправдались, и альянс находится под влиянием членов, преследующих личные цели.

«Эвандер Кэйн более двух лет не имеет отношения к Hockey Diversity Alliance.

Когда он объявил о банкротстве в январе 2021 года, то автоматически был лишен права занимать должность директора Hockey Diversity Alliance в соответствии с положениями канадского закона о некоммерческих корпорациях, устав которого регулирует деятельность Hockey Diversity Alliance. 

С тех пор он не посещал собрания и не участвовал в разработке стратегического видения организации.

Мы удивлены его заявлением и необоснованной ссылкой на личные цели, но мы желаем Эвандеру всего наилучшего и благодарим его за роль в создании нашей организации», – говорится в заявлении организации.

Эвандер Кэйн являлся одним из лидеров организации наряду с Акимом Алиу.

Хоккеисты создали альянс в 2020 году. Одной из главных задач объединения называлось искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.

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7 комментариев

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Gamst
Кэйн уволился еще два года назад...
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42mk@
Короче на игровые автоматы не подкинули ему вот он и решил говна подкинуть в сторону наичестнейшей организации планеты( ну или второй по честности после МОК)
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Potsman Kazman
Аферист
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Б81
Да история про бабки, своих братьев ( черных) им плевать.
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Jeff Lebowski
Уволили задним числом по собственному желанию.
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Гусеконь
Альянс хоккейного разнообразия :D
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Илья Владимирович
ведь банкротам среди нас не место!
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