В альянсе по борьбе с расизмом заявили, что Кэйн не имеет к ним отношения: «Когда он объявил о банкротстве, то автоматически был лишен права занимать должность директора»

В Альянсе хоккейного разнообразия заявили, что Эвандер Кэйн не имеет к ним отношения.

Ранее нападающий « » заявил о выходе из альянса, сославшись на то, что его опасения оправдались, и альянс находится под влиянием членов, преследующих личные цели.

«Эвандер Кэйн более двух лет не имеет отношения к Hockey Diversity Alliance.

Когда он объявил о банкротстве в январе 2021 года, то автоматически был лишен права занимать должность директора Hockey Diversity Alliance в соответствии с положениями канадского закона о некоммерческих корпорациях, устав которого регулирует деятельность Hockey Diversity Alliance.

С тех пор он не посещал собрания и не участвовал в разработке стратегического видения организации.

Мы удивлены его заявлением и необоснованной ссылкой на личные цели, но мы желаем Эвандеру всего наилучшего и благодарим его за роль в создании нашей организации», – говорится в заявлении организации.

являлся одним из лидеров организации наряду с Акимом Алиу.

Хоккеисты создали альянс в 2020 году. Одной из главных задач объединения называлось искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.