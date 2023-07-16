В альянсе по борьбе с расизмом заявили, что Кэйн не имеет к ним отношения: «Когда он объявил о банкротстве, то автоматически был лишен права занимать должность директора»
В Альянсе хоккейного разнообразия заявили, что Эвандер Кэйн не имеет к ним отношения.
Ранее нападающий «Эдмонтона» заявил о выходе из альянса, сославшись на то, что его опасения оправдались, и альянс находится под влиянием членов, преследующих личные цели.
«Эвандер Кэйн более двух лет не имеет отношения к Hockey Diversity Alliance.
Когда он объявил о банкротстве в январе 2021 года, то автоматически был лишен права занимать должность директора Hockey Diversity Alliance в соответствии с положениями канадского закона о некоммерческих корпорациях, устав которого регулирует деятельность Hockey Diversity Alliance.
С тех пор он не посещал собрания и не участвовал в разработке стратегического видения организации.
Мы удивлены его заявлением и необоснованной ссылкой на личные цели, но мы желаем Эвандеру всего наилучшего и благодарим его за роль в создании нашей организации», – говорится в заявлении организации.
Эвандер Кэйн являлся одним из лидеров организации наряду с Акимом Алиу.
Хоккеисты создали альянс в 2020 году. Одной из главных задач объединения называлось искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.
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