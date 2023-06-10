Аймурзин о «Северстали»: «У команды цель одна, и это Кубок Гагарина. Хотим выигрывать каждый матч»

Данил Аймурзин высказался о переходе в «Северсталь».

В мае 21-летний игрок стал частью сделки по переходу вратаря Александра Самонова в уфимский клуб.

«Новость воспринял хорошо, думаю все, что ни делается, все к лучшему. Рад быть частью команды.



Следил за командой. Хорошая, молодая, быстрая команда, любят поиграть с шайбой и играют в агрессивный хоккей.



Про роль в команде еще не говорили, но я уверен, от каждого игрока будет зависеть исход матча.



Знаю парней, с некоторыми ребятами пересекались в детских командах и в сборных, а с остальными познакомимся попозже.



У команды цель только одна, и это Кубок Гагарина. Мы хотим выигрывать каждый матч, и тогда будет все хорошо. А личные задачи – это приносить пользу команде», – сказал форвард.