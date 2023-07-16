Плющев о Медведеве: «Хотят использовать опыт, чтобы СКА вернул себе Кубок Гагарина. Он не тот, кто согласится на роль «свадебного генерала»

Владимир Плющев считает, что СКА хочет использовать опыт Александра Медведева.

Генеральный директор «Зенита» был избран председателем совета директоров СКА.

– У Александра Медведева есть определенный опыт работы в хоккее.

Он стоял у истоков создания . Этот опыт, наверное, хотят использовать для того, чтобы вернул себе звание обладателя Кубка Гагарина.

Тем более что Геннадий Николаевич Тимченко покинул клуб. Нужен был авторитетный человек, который все объединил бы под своим руководством.

– Это не выглядит как попытка поставить «надсмотрщика» над Романом Ротенбергом, который сосредоточил в СКА много власти?

– Нет, я так не думаю.

Просто Тимченко покинул пост председателя совета директоров клуба СКА, а более харизматичного и опытного человека ему на замену, чем Александр Медведев, не нашли.

– Председатель совета директоров – должность больше представительская?

– Я не знаю, как принято в СКА. Полагаю, к Александру Медведеву будут прислушиваться, он не тот человек, который согласится на роль «свадебного генерала».

– С другой стороны, он человек, для которого есть только его мнение и никакое другое? Вы про него как-то так сказали.

– Я про него ничего такого не говорил. Сейчас журналисты много чего сочиняют. У Медведева, безусловно, есть свое мнение. Я знаю Александра Ивановича.

Может, в общении он бывает категоричен, но все-таки умеет слушать и слышать. Любит хоккей. Может что-то дельное предложить.

Думаю, со своим профессиональным и жизненным опытом он поможет СКА, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.