Грицюк не считает завышенным требование о 115 млн по контракту: «Раз требовал – значит, по факту. Агент и «Авангард» не поняли друг друга»

Теги Авангард СКА Шуми Бабаев КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк вспомнил о своем уходе из «Авангарда».

Нападающий, перешедший в СКА в мае, ответил на вопросы о своем бывшем клубе.

– Ты бы ни в коем случае бы не остался в «Авангарде»?

– Думаю, скорее всего, что нет.

– Из-за денег?

– Из-за отношения, если так можно сказать. Из-за недопонимания в системе между… Меня можно не касаться – между людьми чуть повыше меня. Агентом (Шуми Бабаевым – примечание Sports.ru) и руководством клуба – они чуть не поняли друг друга.

– 55 миллионов плюс 60 миллионов, которые ты требовал, – не слишком ли много?

– Нет, наверное. То есть не наверное, а нет. Раз требовал – значит, по факту, – сказал 22-летний хоккеист.

Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Бабаев о Грицюке: «Ротенберг ему позвонил, сказал, что хочет видеть Арсения в СКА. Если бы «Авангард» повторил предложение, мы бы уехали в «Нью-Джерси»

СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом

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22 комментария

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Евгений - 79
Как агент может быть повыше игрока. Агент это прислуга. Не может же хвост вилять собакой
+27
-2
+25
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Booligan
Крокодилов переел мальчик
+14
-1
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Илья Илья
Так он признался открытым текстом, что он личная вещь Бабаева
+15
-2
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Как дела на заводе
Вот и "спасибо" сказал Авангарду)))
+10
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Илья Илья
Ответ Maksim1011
Плох он или нет но в финал олимпийских игр из-за его буллита пролезли. Для меня это главное. А как большие корпорации и славное государство любят людей эксплуатировать не мне вам рассказывать. А потом выкидывают на свалку ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? А по нынешнему курсу игрок требовал чуть больше ляма евро. А кто его вспомнит лет через 6-7?
Или из-за булита Яковлева?
+7
0
+7
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Сергей Бакин
предатель одним словом.
+9
-3
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marshal .masha
С гнильцой парень
+6
-1
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Игорь Климов
Арсений много на себя берёт.
+6
-2
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waa1982
Ответ Maksim1011
Плох он или нет но в финал олимпийских игр из-за его буллита пролезли. Для меня это главное. А как большие корпорации и славное государство любят людей эксплуатировать не мне вам рассказывать. А потом выкидывают на свалку ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? А по нынешнему курсу игрок требовал чуть больше ляма евро. А кто его вспомнит лет через 6-7?
Да кому тот корейский этап евротура важен? Про этот недотурнир без зрителей я уже ничего и не вспомню. Гораздо больше эмоций до сих пор в памяти от другого финала, хотя четверть века уже прошло...
+6
-2
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Vadoniy
Да чего тут толочь, на условия Грицюка и Толчинского не пошли, а потом Игумнова на 30+ подписали)) Это просто смешно, явно вопрос не в деньгах, а клуб пытался показать, что он главный
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Сергей Орлов
Ответ Maksim1011
Плох он или нет но в финал олимпийских игр из-за его буллита пролезли. Для меня это главное. А как большие корпорации и славное государство любят людей эксплуатировать не мне вам рассказывать. А потом выкидывают на свалку ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? А по нынешнему курсу игрок требовал чуть больше ляма евро. А кто его вспомнит лет через 6-7?
Это была не Олимпиада, а открытый кубок Шпенглера.
+1
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sokolok
Ответ Haman
Агент и вёл переговоры, выжимая для своего клиента означенную сумму. Грицюку, судя по всему, было всё равно уйти или остаться в "Авангарде", главное, чтобы денег ему заплатили столько сколько он хочет, ему в итоге заплатили.
Ни фига, Бабаев говорил, если б Авангард повторил предложение ска, то он бы в нью Джерси уехал. Крыса, как она есть
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Haman
Ответ Евгений - 79
Как агент может быть повыше игрока. Агент это прислуга. Не может же хвост вилять собакой
Агент и вёл переговоры, выжимая для своего клиента означенную сумму. Грицюку, судя по всему, было всё равно уйти или остаться в "Авангарде", главное, чтобы денег ему заплатили столько сколько он хочет, ему в итоге заплатили.
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Workaholic
Как куда не посмотришь - все кругом виноваты, кроме меня естественно)
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Владимир Дьяченко
просто поймал звезду
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Вячеслав Пустохин
Видя цены в КХЛ - нормально он просил. А вот, что творит Авангард - загадка
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Валерий Береснев
Бабаев...Карабас-Барабас похоже
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TimGI86
Ответ Евгений - 79
Как агент может быть повыше игрока. Агент это прислуга. Не может же хвост вилять собакой
В случае Грицюка может)
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sokolok
Как выяснилось, одной крысой меньше, тебе это еще аукнется, где нибудь в Сочи, может в Ладе
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