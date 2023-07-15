Грицюк не считает завышенным требование о 115 млн по контракту: «Раз требовал – значит, по факту. Агент и «Авангард» не поняли друг друга»

Арсений Грицюк вспомнил о своем уходе из «Авангарда».

Нападающий, перешедший в СКА в мае, ответил на вопросы о своем бывшем клубе.

– Ты бы ни в коем случае бы не остался в « »?

– Думаю, скорее всего, что нет.

– Из-за денег?

– Из-за отношения, если так можно сказать. Из-за недопонимания в системе между… Меня можно не касаться – между людьми чуть повыше меня. Агентом (Шуми Бабаевым – примечание Sports.ru) и руководством клуба – они чуть не поняли друг друга.

– 55 миллионов плюс 60 миллионов, которые ты требовал, – не слишком ли много?

– Нет, наверное. То есть не наверное, а нет. Раз требовал – значит, по факту, – сказал 22-летний хоккеист.

Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Бабаев о Грицюке: «Ротенберг ему позвонил, сказал, что хочет видеть Арсения в СКА. Если бы «Авангард» повторил предложение, мы бы уехали в «Нью-Джерси»

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