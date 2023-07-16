ФХР поздравила «Норникель» с Днем металлурга. В 2018 году компания стала генеральным партнером федерации
ФХР поздравила «Норникель» с Днем металлурга.
В 2018 году компания стала генеральным партнером федерации.
«Пришло третье воскресенье июля — а это значит, сегодня отмечается День металлурга 🔥
Поздравляем с профессиональным праздником нашего партнера и доброго друга, компанию «Норникель», – а также всех, кто связал свою жизнь с металлургией.
Новых достижений вам, в работе и не только!» – говорится в телеграм-канале ФХР.
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