Гомоляко об оффершитах «Металлурга»: «Оказались неудачными только потому, что каждый менеджер договаривается об обменах. Деньги никому не нужны»

Сергей Гомоляко объяснил, почему оффершиты «Металлурга» оказались неудачными.

— За межсезонье « » сделал несколько оффершитов. Не разочаровались в этом инструменте привлечения игроков? Не все оффершиты получились успешными.

— Все они оказались неудачными только потому, что каждый менеджер договаривается об обменах хоккеистов. Деньги никому не нужны. Если бы нам изначально было кого предложить за Гераськина или Алистрова, хотя там другая ситуация, то мы бы сделали это. Но мы не хотим отдавать наших перспективных молодых хоккеистов, которые могут и «Лисам» помочь, и в дальнейшем вырасти в хороших хоккеистов, которые будут играть дома. И не придется делать оффершиты.

У «Лисов» хорошая команда. Через какое-то время ребята должны играть в «Металлурге».

— Вы объяснили неэффективность оффершитов. Почему тогда клуб делал их?

— Попытались — деваться некуда. Я же говорю, если бы у нас были хоккеисты, мы бы не делали оффершиты. Попробовали — не прошло, – сказал спортивный директор магнитогорцев.