«Металлург» не обращался к СКА по переходу Прохоркина

Сергей Гомоляко заявил, что Металлург не обращался к СКА по обмену Николая Прохоркина.

– Предполагаете, что до начала сезона вам придется искать нового вратаря?

– До начала сезона поиска иностранного вратаря не будет.

Прежде всего наша задача в данный момент – выбрать и подписать лучшего игрока-иностранца в первое звено. Дальше будем думать. Пока центрфорвард – наша главная позиция.

– Им может стать ?

– Нет.

– Вы даже не обращались в по нему?

– Нет. По поводу Коли Прохоркина не обращался, – сказал спортивный директор « » .