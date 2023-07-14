«Металлург» не обращался к СКА по переходу Прохоркина

Теги Металлург Мг СКА Сергей Гомоляко КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Гомоляко заявил, что Металлург не обращался к СКА по обмену Николая Прохоркина.

– Предполагаете, что до начала сезона вам придется искать нового вратаря?

– До начала сезона поиска иностранного вратаря не будет.

Прежде всего наша задача в данный момент – выбрать и подписать лучшего игрока-иностранца в первое звено. Дальше будем думать. Пока центрфорвард – наша главная позиция.

– Им может стать Николай Прохоркин?

– Нет.

– Вы даже не обращались в СКА по нему?

– Нет. По поводу Коли Прохоркина не обращался, – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

1 комментарий

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Олег
Зачем этот уволень нужен... Нероботь....
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