Гомоляко о «Металлурге»: «Позиция одна дефицитная – это центр. Ищем его, есть подвижки. Тяжело, конечно, русских нету, европейцев нету»

Теги Металлург Мг возможные переходы Сергей Гомоляко КХЛ Спорт-Экспресс Филипп Майе Хоккей

Сергей Гомоляко рассказал о поиске центрфорварда для «Металлурга».

«Позиция у нас одна дефицитная – это центр. Мы его ищем, есть подвижки. Немножко нас Филипп Майе подвел. 

Я думаю, что найдем. Сейчас тяжело, конечно, русских нету, европейцев нету. Канадцы многие ждут возможности получить контракт в НХЛ. 

Беседуем, есть у нас несколько хоккеистов, с агентами которых общаемся плотно. Кто-то появится. 

С Майе мы практически договорились. Через 2 дня должны были контракт ему отправить. Получилось так, как получилось.

Ему «Монреаль» предложил двусторонний контракт, и он согласился. Хочет еще сколько-то игр провести в НХЛ», – сказал спортивный директор магнитогорцев. 

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Слова нету тоже нету.
+2
0
+2
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