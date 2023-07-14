Гомоляко о «Металлурге»: «Позиция одна дефицитная – это центр. Ищем его, есть подвижки. Тяжело, конечно, русских нету, европейцев нету»
Сергей Гомоляко рассказал о поиске центрфорварда для «Металлурга».
«Позиция у нас одна дефицитная – это центр. Мы его ищем, есть подвижки. Немножко нас Филипп Майе подвел.
Я думаю, что найдем. Сейчас тяжело, конечно, русских нету, европейцев нету. Канадцы многие ждут возможности получить контракт в НХЛ.
Беседуем, есть у нас несколько хоккеистов, с агентами которых общаемся плотно. Кто-то появится.
С Майе мы практически договорились. Через 2 дня должны были контракт ему отправить. Получилось так, как получилось.
Ему «Монреаль» предложил двусторонний контракт, и он согласился. Хочет еще сколько-то игр провести в НХЛ», – сказал спортивный директор магнитогорцев.
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