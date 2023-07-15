Гомоляко о переговорах по Дер-Аргучинцеву в прошлом году: «Кто-то говорит про 100 миллионов, но такой суммы не было. Она в два раза меньше — и это предел»

Теги Металлург Мг Торпедо Сергей Гомоляко КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Сергей Гомоляко рассказал о несостоявшемся переходе Семена Дер-Аргучинцева в «Металлург».

— Почему позиция центрального нападающего резко стала дефицитной для «Металлурга»? Клуб не договорился с Дер-Аргучинцевым, Кадейкиным.

— В данный момент мы заложники этой ситуации. Во-первых, у нас нет игроков на обмен, если вы говорите про Дер-Аргучинцева. Я с ним и с «Торпедо» разговаривал еще в прошлом году. Предлагали деньги. Кто-то говорит про 100 миллионов, но такой суммы не было. Она в два раза меньше — и это предел.

Во-вторых, сейчас никому не нужны деньги. Нужны только хоккеисты. Если бы в свое время из «Металлурга» не поменяли Каменева, Спиридонова, Дорофеева, то, может быть, и не было бы дефицита на позиции, – сказал спортивный директор «Металлурга». 

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1 комментарий

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Болельщик МГ
Серёга, ты на свои ошибки лучше смотри
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