СКА создал клуб МХЛ в Московской области. «СКА-Варяги» переехали в Красногорск, сменив название на «Академия СКА-Юниор»
СКА создал клуб МХЛ в Московской области.
«СКА-Варяги» переехали в Красногорск, сменив название на «Академия СКА-Юниор».
Коллектив под новым названием будет выступать на Ледовой арене имени Владимира Петрова.
«Переезд одной из молодежных команд клубной системы в столицу станет важным шагом к расширению географии клубной системы.
Наличие профессиональной команды в регионе позволит выпускникам школ Академии, базирующихся в Москве и Подмосковье, продолжать карьеру в СКА, переходя на более высокий уровень без необходимости переезда.
В то же время воспитанники школы «Красная Машина Юниор», входящей в Академию СКА, будут регулярно играть при максимальной конкуренции против сильнейших коллективов столичного региона, что позволит значительно повысить уровень подготовки клубного резерва», – говорится на официальном сайте СКА.
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