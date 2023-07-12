СКА создал клуб МХЛ в Московской области. «СКА-Варяги» переехали в Красногорск, сменив название на «Академия СКА-Юниор»

СКА создал клуб МХЛ в Московской области.

« » переехали в Красногорск, сменив название на «Академия СКА-Юниор».

Коллектив под новым названием будет выступать на Ледовой арене имени Владимира Петрова.

«Переезд одной из молодежных команд клубной системы в столицу станет важным шагом к расширению географии клубной системы.

Наличие профессиональной команды в регионе позволит выпускникам школ Академии, базирующихся в Москве и Подмосковье, продолжать карьеру в СКА, переходя на более высокий уровень без необходимости переезда.

В то же время воспитанники школы «Красная Машина Юниор», входящей в Академию СКА, будут регулярно играть при максимальной конкуренции против сильнейших коллективов столичного региона, что позволит значительно повысить уровень подготовки клубного резерва», – говорится на официальном сайте СКА.