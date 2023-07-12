СКА создал клуб МХЛ в Московской области. «СКА-Варяги» переехали в Красногорск, сменив название на «Академия СКА-Юниор»

Теги СКА КХЛ МХЛ СКА-Варяги Хоккей

СКА создал клуб МХЛ в Московской области.

«СКА-Варяги» переехали в Красногорск, сменив название на «Академия СКА-Юниор».

Коллектив под новым названием будет выступать на Ледовой арене имени Владимира Петрова.

«Переезд одной из молодежных команд клубной системы в столицу станет важным шагом к расширению географии клубной системы.

Наличие профессиональной команды в регионе позволит выпускникам школ Академии, базирующихся в Москве и Подмосковье, продолжать карьеру в СКА, переходя на более высокий уровень без необходимости переезда.

В то же время воспитанники школы «Красная Машина Юниор», входящей в Академию СКА, будут регулярно играть при максимальной конкуренции против сильнейших коллективов столичного региона, что позволит значительно повысить уровень подготовки клубного резерва», – говорится на официальном сайте СКА.

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5 комментариев

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Кеша
Еще ближе подбираются к московским спортивным школам . Сами не в состоянии воспитать никого.. Начнут переманивать с 11-14 лет . Открытое первенство Москвы среди юниоров сильнейший турнир в стране . Ротенберг знает куда еще он не залез . А столица хоккейная по версии Кожевникова в Питере .
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DenSpM
Скоро всё будет СКА
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Vasyamarch91
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Вячеслав Котов
это система и точка
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