Хафизуллин о переходе из «Ак Барса»: «Это хоккейная жизнь – ориентировался на свои желания. В «Салавате» хотели видеть меня – это сыграло большую роль»

Динар Хафизуллин высказался о переходе в «Салават Юлаев» из «Ак Барса».

– Возвращаюсь в « » только с положительными эмоциями.

С хорошим настроением собираюсь выезжать в Уфу. Очень рад, что выпала возможность снова поиграть за «Салават Юлаев».

Переговоры шли не очень долго. Команда спустя год не особо изменилась. Пришли новые игроки, некоторых ребят я знаю.

– Каково переходить из «Ак Барса» в «Салават»?

– На самом деле все нормально. Это хоккейная жизнь, здесь все бывает.

Я ориентировался на свои желания. Знаю, что в «Салавате» хотели меня видеть – это тоже сыграло большую роль.

Будут интересные игры против « », да и в целом чемпионат будет ярким, – сказал .