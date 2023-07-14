Хафизуллин о переходе из «Ак Барса»: «Это хоккейная жизнь – ориентировался на свои желания. В «Салавате» хотели видеть меня – это сыграло большую роль»
Динар Хафизуллин высказался о переходе в «Салават Юлаев» из «Ак Барса».
– Возвращаюсь в «Салават Юлаев» только с положительными эмоциями.
С хорошим настроением собираюсь выезжать в Уфу. Очень рад, что выпала возможность снова поиграть за «Салават Юлаев».
Переговоры шли не очень долго. Команда спустя год не особо изменилась. Пришли новые игроки, некоторых ребят я знаю.
– Каково переходить из «Ак Барса» в «Салават»?
– На самом деле все нормально. Это хоккейная жизнь, здесь все бывает.
Я ориентировался на свои желания. Знаю, что в «Салавате» хотели меня видеть – это тоже сыграло большую роль.
Будут интересные игры против «Ак Барса», да и в целом чемпионат будет ярким, – сказал Динар Хафизуллин.
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