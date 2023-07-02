Гальченюк вернулся в «Аризону». Контракт – на год и 775 тысяч долларов

«Аризона» объявила о заключении однолетнего соглашения с форвардом Алексом Гальченюком.

29-летний американец подписал с «Койотами» двусторонний контракт.

Согласно Capfriendly, в НХЛ зарплата составит 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 225 тысяч.

Нападающий уже выступал за «Аризону» в сезонах-2021/22 и 2018/19.

В прошлом сезоне Гальченюк не отметился результативными действиями в 11 матчах чемпионата за «Колорадо».

В конце июня «Эвеланш» обменяли форварда в «Нэшвилл», но «Предаторс» не стали предлагать ему контракт, и Гальченюк вышел на рынок свободных агентов.