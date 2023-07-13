«Аризона» расторгнет контракт с Гальченюком спустя две недели после подписания
«Аризона» решила расторгнут контракт с Алексом Гальченюком.
«Койотис» поместили нападающего на драфт отказов с целью расторжения договора.
Клуб отметил, что не предоставит дальнейшие комментарии об этой ситуации.
Алекс Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ составила бы 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 225 тысяч.
Нападающий уже выступал за «Аризону» в сезонах-2021/22 и 2018/19.
В прошлом сезоне Гальченюк не отметился результативными действиями в 11 матчах чемпионата НХЛ за «Колорадо».
В конце июня «Эвеланш» обменяли форварда в «Нэшвилл», но «Предаторс» не стали предлагать ему контракт, и Гальченюк вышел на рынок свободных агентов.
Гениально.
Хотя у Аризоны уже трое вроде со штрафом,а это максимум.
так что мутно всё это)