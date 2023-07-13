«Аризона» расторгнет контракт с Гальченюком спустя две недели после подписания

Теги возможные переходы Аризона НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

«Аризона» решила расторгнут контракт с Алексом Гальченюком.

«Койотис» поместили нападающего на драфт отказов с целью расторжения договора.

Клуб отметил, что не предоставит дальнейшие комментарии об этой ситуации.

Алекс Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ составила бы 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 225 тысяч.

Нападающий уже выступал за «Аризону» в сезонах-2021/22 и 2018/19.

В прошлом сезоне Гальченюк не отметился результативными действиями в 11 матчах чемпионата НХЛ за «Колорадо».

В конце июня «Эвеланш» обменяли форварда в «Нэшвилл», но «Предаторс» не стали предлагать ему контракт, и Гальченюк вышел на рынок свободных агентов.

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10 комментариев

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Radik_2.0
Баширов, просыпайся уже наконец 😃
+3
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Tulio
Мда.. А когда то надежды подавал.
+3
0
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Maxim Shumov
Топ-3 драфта 2012 - наверное, лучшие в истории НХЛ
+1
0
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Не придумал...
В КХЛ?
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Сергей Фролов
В Нефтехимик к Якупову
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lokoYar
теперь если не заберут штраф повиснет?
Гениально.
Хотя у Аризоны уже трое вроде со штрафом,а это максимум.
так что мутно всё это)
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lokoYar
В Локомотив Стремвела,Гусева и Гальченюка!)))
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Леонид Сорокин
Вот и сказочке конец!
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Не придумал...
Ответ Сергей Фролов
В Нефтехимик к Якупову
как в сарнии
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Дмитрий Кутузов
Ответ Сергей Фролов
В Нефтехимик к Якупову
Да, и сразу паспорт получать
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