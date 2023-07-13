«Аризона» расторгнет контракт с Гальченюком спустя две недели после подписания

«Аризона» решила расторгнут контракт с Алексом Гальченюком.

«Койотис» поместили нападающего на драфт отказов с целью расторжения договора.

Клуб отметил, что не предоставит дальнейшие комментарии об этой ситуации.

вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. По двустороннему договору зарплата игрока в составила бы 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 225 тысяч.

Нападающий уже выступал за «Аризону» в сезонах-2021/22 и 2018/19.

В прошлом сезоне Гальченюк не отметился результативными действиями в 11 матчах чемпионата НХЛ за «Колорадо».

В конце июня «Эвеланш» обменяли форварда в «Нэшвилл», но «Предаторс» не стали предлагать ему контракт, и Гальченюк вышел на рынок свободных агентов.