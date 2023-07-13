Судья Иванюк о запрете держать шайбу за воротами больше 3 секунд: «Верно ввели. Болельщики пришли хоккей смотреть, а не как игроки за воротами стоят»

Судья международной категории поддержал изменения в правилах Фонбет Чемпионата КХЛ.

сообщила, что со следующего сезона вводится запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.

– Правило о трех секундах ввели верно, благодаря этому будет сохраняться динамика игры. А то в последнее время игроки закатываются за ворота и ждут, когда произойдет смена пятерки. Время уходит, болельщики пришли хоккей смотреть, а не то, как хоккеисты за воротами стоят.

– Также арбитры будут накладывать двухминутный штраф за открытую калитку в случае, если игрок противника получает травму в данном эпизоде.

– Это тоже нормальное явление. Часто бывает так, что смена закончилась, а калитку не закрывают. А в это время игрок прокатывается, против него применяют силовой прием и он получает тяжелейшую травму.

Поэтому помощники тренера, которые стоят у калитки, должны быть внимательными. Если игра где-то рядом, то калитку открывать не стоит.

– Кроме того, будет убран пункт о наложении 10‑минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

– Один игрок начинает сбрасывать перчатки, мол, давай подеремся, а другой отказывается. Раньше, когда сбросил перчатки, давали автоматически «десятку». Теперь смогу дать 2 минуты, 5 или «5+20», то есть у судей будет выбор в зависимости от того, была драка или нет и кто был агрессором, – сказал Александр Иванюк.