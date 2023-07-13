Коньков о запрете держать шайбу за воротами больше 3 секунд «Люди не станут терять время на задержки, игра всегда будет находиться в движении»
Сергей Коньков поддержал запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд.
КХЛ сообщила, что со следующего сезона вводится запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами.
В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.
«Главная цель такого ограничения — обеспечить динамику матча и увлекательность для зрителей. Люди не станут терять время на задержки, а игра всегда будет находиться в движении.
Лично я считаю, что это изменение может положительно сказаться на соревнованиях. Однако стоит прояснить некоторые моменты для игроков. Например, как будут отсчитываться эти три секунды судьями?
Вопрос интересный, и я думаю, что для динамичной и зрелищной игры нам понадобятся некоторые новые подходы», — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
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