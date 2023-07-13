Коньков о запрете держать шайбу за воротами больше 3 секунд «Люди не станут терять время на задержки, игра всегда будет находиться в движении»

Сергей Коньков поддержал запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд.

сообщила, что со следующего сезона вводится запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами.

В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.

«Главная цель такого ограничения — обеспечить динамику матча и увлекательность для зрителей. Люди не станут терять время на задержки, а игра всегда будет находиться в движении.

Лично я считаю, что это изменение может положительно сказаться на соревнованиях. Однако стоит прояснить некоторые моменты для игроков. Например, как будут отсчитываться эти три секунды судьями?

Вопрос интересный, и я думаю, что для динамичной и зрелищной игры нам понадобятся некоторые новые подходы», — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.