Министр спорта Московской области о команде системы СКА: «Уверен, что красногорцы будут искренне ее поддерживать. Новый стимул отдавать детей в хоккей»
Министр спорта Московской области высказался о переезде «СКА-Варягов» в Красногорск.
Команда будет выступать в МХЛ под новым названием «Академия СКА-Юниор».
«Красногорск – очень спортивный городской округ. В 2019 году здесь открыли отличную современную ледовую арену, и это стало огромным толчком к развитию зимних видов спорта в городе.
Открытие филиала Академии СКА – сильной школы, известной на всю страну – станет дополнительным стимулом для родителей отдавать своих детей в хоккей.
То, что команда «Академия СКА-Юниор» Молодежной лиги будет выступать в Красногорске, важно и для любителей хоккея, болельщиков. Уверен, что красногорцы будут искренне поддерживать команду, а молодые хоккеисты порадуют их победами», – сказал Дмитрий Абаренов.
1 комментарий