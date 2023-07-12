Министр спорта Московской области о команде системы СКА: «Уверен, что красногорцы будут искренне ее поддерживать. Новый стимул отдавать детей в хоккей»

Министр спорта Московской области высказался о переезде «СКА-Варягов» в Красногорск.

Команда будет выступать в под новым названием «Академия СКА-Юниор».

«Красногорск – очень спортивный городской округ. В 2019 году здесь открыли отличную современную ледовую арену, и это стало огромным толчком к развитию зимних видов спорта в городе.

Открытие филиала Академии СКА – сильной школы, известной на всю страну – станет дополнительным стимулом для родителей отдавать своих детей в хоккей.

То, что команда «Академия СКА-Юниор» Молодежной лиги будет выступать в Красногорске, важно и для любителей хоккея, болельщиков. Уверен, что красногорцы будут искренне поддерживать команду, а молодые хоккеисты порадуют их победами», – сказал Дмитрий Абаренов.