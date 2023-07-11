Юдин о запрете шведского клуба на игроков КХЛ: «Юргорден» в переводе – «звериное угодье». Вот и подхрюкивают вожакам по ЕС и НАТО. Бьют по своим игрокам – и пусть»

Александр Юдин назвал дешевым хайпом отказ «Юргордена» от игроков КХЛ.

Шведский клуб принял решение не принимать в свою команду хоккеистов любых национальностей, которые продолжили выступления в КХЛ после 24 февраля 2022 года.

«Юргорден» в переводе со шведского – «звериное угодье». Вот они и подхрюкивают, пытаясь выслужиться перед вожаками по ЕС и НАТО.

Заявление клуба – дешевый хайп, на который нашему российскому хоккею просто наплевать.

Ни один русский игрок не мечтает выступать за эту серенькую команду, и запрет на выступление за «Юргорден» уж точно не огорчит наших кахаэловцев.

Популистскими мерами шведский клуб бьет по своим же шведским хоккеистам – ну и пусть.

В Европе, в том числе и в хоккейной, каждый сходит с ума, как хочет», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.