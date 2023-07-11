Фетисов о Лайпсике: «Пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают сюда и видят правду. Постепенно многие будут понимать, что Россия – не зло»

Теги СКА Вячеслав Фетисов КХЛ Политика Брендан Лайпсик Хоккей

Вячеслав Фетисов поддержал желание Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадский хоккеист обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

– Для России это очень хорошая тенденция.

Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию.

Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают в Россию и видят правду.

Лайпсику желаю только удачи и дальнейшего развития уже как гражданину России. Надеюсь, у него будут последователи.

– Как это может сказаться на хоккее в России?

– На хоккее это скажется не сильно, но скажется на политической обстановке. Постепенно многие будут понимать, что Россия – не зло.

Будем ждать последователей Лайпсика и развиваться вместе, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Вася Пупкин давеча получил гражданство США, это говорит о том, что пропаганда в России рушится, когда люди приезжают в США и видят правду.
+60
-5
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gerald1
Люди начнут это понимать, только после вывода войск из Украины
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Imp_ca
Славе не приходило в голову, что канадский хоккеист принял русское гражданство только чтобы не платить канадские налоги ? Маловероятно, что его как-то волнуют русские ценности, язык и культура. Деньги пахнут.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Ответ sled
Миллион американцев мечтает переехать жить в Россию Граждане США обратились к Госдуме с просьбой о помощи в переезде в Россию [фото] Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27467/4723255/ А Слава вместо того, чтобы соответствующие законы принимать, языком на спортсру метёт. (((
миллиард
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Три с половиной иностранца приехало, поллимона выехало, непонятно сколько "пропало без вести" на новых территориях. Хорошая тенденция!
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Миллион американцев мечтает переехать жить в Россию
Граждане США обратились к Госдуме с просьбой о помощи в переезде в Россию [фото]

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27467/4723255/

А Слава вместо того, чтобы соответствующие законы принимать, языком на спортсру метёт. (((
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
Ответ Gerald1
Люди начнут это понимать, только после вывода войск из Украины
лет через 20-30 после вывода войск
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zloy Zlydnev
Данный гражданин уже вывез из Нью-Йорка свою дочурку? Я прекрасно помню как этот патриот рвался в штаты. Кстати, у его друга Быкова гражданство Швейцарии, дочка ещё калякает немного по-русски, сынок - ни слова не знает
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Слава, когда наши спортсмены уезжают на Запад, они предатели, а самое главное, виды спорта, которые они оставили в России, немного потеряли. Но любой лох, получивший гражданство РФ сразу становится достоянием. Сними свои очки и займись экологией, там ты гений.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
Ответ sled
Миллион американцев мечтает переехать жить в Россию Граждане США обратились к Госдуме с просьбой о помощи в переезде в Россию [фото] Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27467/4723255/ А Слава вместо того, чтобы соответствующие законы принимать, языком на спортсру метёт. (((
ля в натуре миллион! это ещё в феврале было, щас уже два, наверное
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ральф шумахер
Сколько там этот чел получает? 600к долларов в год, миллион, на момент подписания контракта. При том, что после его статистики и оскорблении партнеров по команде, НХЛ и АХЛ закрыты для буяна.

В целом да, на такие акции бюджет резиновый, этож не дети, которым смс-ками на лечение собирают. За такие деньги можно и Зимбабве или там Афганистан, всей душой полюбить.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Спойлер: будут возить его по стране, как Депардье, а потом тот уедет обратно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ sled
Миллион американцев мечтает переехать жить в Россию Граждане США обратились к Госдуме с просьбой о помощи в переезде в Россию [фото] Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27467/4723255/ А Слава вместо того, чтобы соответствующие законы принимать, языком на спортсру метёт. (((
По тексту статьи даже не миллион, а свыше трех миллионов!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Демеснов
Если вспомнить историю, из-за которой Лайпсик вдруг "внезапно" оказался нигде не нужен в НХЛ, всё будет не так однозначно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
почему-то Славон во времена Дейтрота говорил несколько иначе)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ pulyalke
смотрел видосы из мариуполя - сейчас город строят такими темпами, что уже следов этой катастрофы уже не видно
Да и в Южном Судане можно снять видосик, на котором будет тишь да гладь да божья благодать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zloy Zlydnev
Ответ Imp_ca
Славе не приходило в голову, что канадский хоккеист принял русское гражданство только чтобы не платить канадские налоги ? Маловероятно, что его как-то волнуют русские ценности, язык и культура. Деньги пахнут.
Не знаю про Канаду, но в штатах, если живёшь в другой стране доплачиваешь штатам налог, если он меньше. Буре в интервью рассказывал почему он отказался от гражданства США
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael1969
Ответ pyatachyok
Вася Пупкин давеча получил гражданство США, это говорит о том, что пропаганда в России рушится, когда люди приезжают в США и видят правду.
Ну вот все совсем не так. Получение гражданства Васей Пупкиным произошло как? - по обычной процедуре, без всякого обращения к тамошнему президенту, бесплатно, т.е. практицки по любви. Что это доказывает? - что Вася остаётся оболваненным американской пропагандой простым русским человеком даже спустя много лет жизни в этой ихней Америке, а местным властям Вася и его проблемы до одного места, они там и пальцем не пошевелили, чтобы емв как-то помочь.
А вот наш российский президент - он же к людЯм со всей душой, попросил его такая жертва пропаганды - ему тут же и паспорт, и работу, и контракт побольше, шоб не знал нужды и всем говорил, как власть в России о простых-то людях заботится. Вот!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Славик лижет всем и вся..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Пора вводить ежегодную лотерею на подобие гринкард. Очереди будут как на открытие первого макдональдса на Пушкинской площади. Доверить сие ротенбергу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Не в Россию надо приезжать, а в Мариуполь например.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ Zloy Zlydnev
Не знаю про Канаду, но в штатах, если живёшь в другой стране доплачиваешь штатам налог, если он меньше. Буре в интервью рассказывал почему он отказался от гражданства США
Там не совсем так. Если есть договор об избежании двойного налогообложения, то платишь, как написано в договоре; если нет договора (со всеми приличными странами есть, в частности, есть он и с Россией), то ты обязан заплатить американские налоги, а вопросы местных налогов решаются согласно местному законодательству. По российско-американскому договору, например, при работе по найму платишь налоги в стране проживания и только, если только не работаешь при этом в другой стране, физически находясь там свыше 183 дней в году. То есть американец, живущий и работающий по трудовому договору в России и не имеющий иного дохода, платит в России НДФЛ, а в США только заполняет налоговую декларацию, но налогов не платит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Пф, а я думал у человека вскружило голову. От количества катков в России.😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Кокорин
Нет не зло, а дно….
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Славик 😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий