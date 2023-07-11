Фетисов о Лайпсике: «Пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают сюда и видят правду. Постепенно многие будут понимать, что Россия – не зло»
Вячеслав Фетисов поддержал желание Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадский хоккеист обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.
– Для России это очень хорошая тенденция.
Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию.
Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают в Россию и видят правду.
Лайпсику желаю только удачи и дальнейшего развития уже как гражданину России. Надеюсь, у него будут последователи.
– Как это может сказаться на хоккее в России?
– На хоккее это скажется не сильно, но скажется на политической обстановке. Постепенно многие будут понимать, что Россия – не зло.
Будем ждать последователей Лайпсика и развиваться вместе, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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А Слава вместо того, чтобы соответствующие законы принимать, языком на спортсру метёт. (((
В целом да, на такие акции бюджет резиновый, этож не дети, которым смс-ками на лечение собирают. За такие деньги можно и Зимбабве или там Афганистан, всей душой полюбить.
А вот наш российский президент - он же к людЯм со всей душой, попросил его такая жертва пропаганды - ему тут же и паспорт, и работу, и контракт побольше, шоб не знал нужды и всем говорил, как власть в России о простых-то людях заботится. Вот!