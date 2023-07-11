Фетисов о Лайпсике: «Пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают сюда и видят правду. Постепенно многие будут понимать, что Россия – не зло»

Вячеслав Фетисов поддержал желание Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадский хоккеист обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

– Для России это очень хорошая тенденция.

Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию.

Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают в Россию и видят правду.

Лайпсику желаю только удачи и дальнейшего развития уже как гражданину России. Надеюсь, у него будут последователи.

– Как это может сказаться на хоккее в России?

– На хоккее это скажется не сильно, но скажется на политической обстановке. Постепенно многие будут понимать, что Россия – не зло.

Будем ждать последователей Лайпсика и развиваться вместе, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.