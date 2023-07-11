Плющев о желании Лайпсика стать гражданином РФ: «Человек из американского блока, неожиданно. Может, ему тут нравится или влюбился в русскую девушку»

Владимир Плющев высказался о желании Брендана Лайпсика стать гражданином России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сегодня сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

«Это мнение и желание самого хоккеиста, каждый человек имеет право выбирать страну проживания.

То, что он просит у президента гражданство – это его личное дело. Может, ему тут нравится, может, он влюбился в русскую девушку или еще что‑то.

Наверно, это неожиданное решение, потому что человек из американского блока, но это его выбор. Не думаю, что его решение спонтанно, он наверняка обдумал такой серьезный шаг», – сказал заслуженный тренер России.