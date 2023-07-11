Плющев о желании Лайпсика стать гражданином РФ: «Человек из американского блока, неожиданно. Может, ему тут нравится или влюбился в русскую девушку»

Теги СКА Владимир Плющев Политика Брендан Лайпсик Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о желании Брендана Лайпсика стать гражданином России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сегодня сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину. 

«Это мнение и желание самого хоккеиста, каждый человек имеет право выбирать страну проживания.

То, что он просит у президента гражданство – это его личное дело. Может, ему тут нравится, может, он влюбился в русскую девушку или еще что‑то.

Наверно, это неожиданное решение, потому что человек из американского блока, но это его выбор. Не думаю, что его решение спонтанно, он наверняка обдумал такой серьезный шаг», – сказал заслуженный тренер России. 

4 комментария

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Владимири Йолкиннен
Каждый выбирает страну проживания и только у нас нужно умереть на родине и за родину.
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Руслан Х
Казахо-белорусский метод в исполнении вице-президента ФХР.
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Dorff
Лайпсика отменили в Штатах за то, что он посмел толстую мадам назвать толстой. Почему бы не стать новым русским?
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Wayne Gretzky 99
Или в вице-президента федерации.
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