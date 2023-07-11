Якупов подпишет контракт с «Нефтехимиком» (Татар-Информ)

Наиль Якупов подпишет контракт с «Нефтехимиком» .

29-летний нападающий уже прибыл в Нижнекамск и в ближайшее время станет игроком своего родного клуба, как сообщает «Татар-Информ».

Первый номер драфта НХЛ-2012 уже выступал за основную команду « » в сезоне-2012/13 во время локаута. Он провел 22 матча и набрал 18 (10+8) очков.

В прошлом сезоне выступал за « ». В его активе 16 матчей и 10 (6+4) очков в Фонбет Чемпионате КХЛ, а также 14 игр и 3 (1+2) балла в розыгрыше Кубка Гагарина.