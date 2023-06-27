Якупов об уходе из «Авангарда»: «Ничего не предвещало, что я не останусь. Думал, меня продлят. Осадок, конечно, остался, но это спорт»

Теги Авангард травмы КХЛ Наиль Якупов ТАСС Хоккей

Наиль Якупов сообщил, что его будущее прояснится через два дня.

1 июня «Авангард» объявил об уходе форварда после истечения срока контракта.

«Два дня, и все будет ясно. Не сказать, что много предложений, но была надежда на «Авангард», так как ничего не предвещало, что я не останусь, я и рад был бы там остаться.

Даже не думал, что может что-то случиться, причем мы разговаривали довольно долго, и месяц они просто тянули-тянули, но я все равно был уверен, что останусь, просто вопрос времени, так как надо было подписывать Толчинского, Грицюка, Ткачева. Двое ребят ушли, я думал, ну по-любому уже меня продлят, и тут такое.

Осадок, конечно, остался, но это спорт. Параллельно вели беседы с другими командами, и они об этом знали, но приоритет был в Омске.

Я пропустил из-за травмы пять месяцев? Возможно, она повлияла на решение клуба, но с одной стороны, если бы я где-то ночью шел, споткнулся, или на льду играл футбол, либо пьяный упал с лестницы и что-то сломал. А эта травма, так сказать, на производстве случилась, плюс повторная операция. То есть не я себе первую операцию делал, не я был виновником, что мне все пришлось пропустить.

Конечно, я не снимаю ответственности, что я был на этой линии, что мне прилетела шайба, я очень был зол, что сломал палец, но опять-таки это случилось в игре. Да, можно говорить, долгая травма была, но это не личная расхлябанность», – сказал Наиль Якупов.

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5 комментариев

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Айнур Билалов
первый номер драфта НХЛ!
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Станислав Гладких
С каждым сезоном карьера Наиля катится все дальше и дальше
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Ыжык
Что до травмы что после играл эпизодами. Заче нужен такой игрок который играет так себе ещё и травмируется. Правильно что не продлили.
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цэсемьэр
в Нижнекамск! и биться сердце стало реже
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