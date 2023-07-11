Барберио о «Северстали»: «Задача – попасть в плей-офф и как можно дальше пройти. Прошлый сезон показал, что команда может вгрызаться в соперника»

Теги Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Марк Барберио Константин Шостак Хоккей

Марк Барберио рассказал о задачах «Северстали» на сезон.

– Как ты воспринял новость о переходе в «Северсталь»?

– Конечно же я был рад. Это новый вызов для меня, новые возможности. Матчи с «Северсталью» всегда трудные, особенно дома. Поддержка трибун в Череповце всегда ощущается особенно сильно. Я очень рад, что теперь буду играть за «Северсталь», буду стараться радовать болельщиков своей игрой.

– Как ты думаешь, какие цели на сезон у команды?

– Прежде всего – выложиться на максимум на предсезонке, чтобы с первой же игры показать, на что мы способны. А затем уже наша задача – попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Да, у нас очень сильные соперники, но как показал прошлый сезон, «Северсталь» может вгрызаться в соперника. Чего стоят 7 матчей с будущими чемпионами лиги – с ЦСКА. Это должно придать нам уверенности, что нам по зубам любая команда.

– В команде есть знакомые ребята?

– Единственный кого я знаю – Костя Шостак. Мы играли в Минске вместе, – сказал канадский защитник. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий