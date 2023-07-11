Барберио о «Северстали»: «Задача – попасть в плей-офф и как можно дальше пройти. Прошлый сезон показал, что команда может вгрызаться в соперника»

Марк Барберио рассказал о задачах «Северстали» на сезон.

– Как ты воспринял новость о переходе в « »?

– Конечно же я был рад. Это новый вызов для меня, новые возможности. Матчи с «Северсталью» всегда трудные, особенно дома. Поддержка трибун в Череповце всегда ощущается особенно сильно. Я очень рад, что теперь буду играть за «Северсталь», буду стараться радовать болельщиков своей игрой.



– Как ты думаешь, какие цели на сезон у команды?



– Прежде всего – выложиться на максимум на предсезонке, чтобы с первой же игры показать, на что мы способны. А затем уже наша задача – попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Да, у нас очень сильные соперники, но как показал прошлый сезон, «Северсталь» может вгрызаться в соперника. Чего стоят 7 матчей с будущими чемпионами лиги – с ЦСКА. Это должно придать нам уверенности, что нам по зубам любая команда.



– В команде есть знакомые ребята?

– Единственный кого я знаю – Костя Шостак. Мы играли в Минске вместе, – сказал канадский защитник.