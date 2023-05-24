«Северсталь» подписала канадского защитника Барберио на год

«Северсталь» подписала канадского защитника Марка Барберио.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Барберио выступал за минское « ». В 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ набрал 12 (3+9) очков при полезности «+15», 67 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:00.

В 6 играх плей-офф против СКА добавил 6 результативных передач.

В сезоне-2021/22 канадец выступал за «Ак Барс». В 2022 году принимал участие в Олимпиаде в Пекине в составе сборной своей страны.

В НХЛ Барберио поиграл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо». Со статистикой можно ознакомиться здесь.