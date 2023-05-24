«Северсталь» подписала канадского защитника Барберио на год

Теги Северсталь переходы Динамо Минск КХЛ Марк Барберио Хоккей

«Северсталь» подписала канадского защитника Марка Барберио.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон. 

В минувшем сезоне Барберио выступал за минское «Динамо». В 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ набрал 12 (3+9) очков при полезности «+15», 67 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:00.

В 6 играх плей-офф против СКА добавил 6 результативных передач. 

В сезоне-2021/22 канадец выступал за «Ак Барс». В 2022 году принимал участие в Олимпиаде в Пекине в составе сборной своей страны.

В НХЛ Барберио поиграл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо». Со статистикой можно ознакомиться здесь

4 комментария

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Кеша
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
В Ак Барсе смотрелся неплохо,энергичный ,напористый напададающий.
Защитник
+2
-1
+1
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
В Ак Барсе смотрелся неплохо,энергичный ,напористый напададающий.
+2
-2
0
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