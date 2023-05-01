Полтапов о «Баффало»: «Я еще не созрел для НХЛ. Для меня примеры – Панарин, Капризов. Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды»

Прохор Полтапов заявил, что еще не созрел для НХЛ.

Нападающий ЦСКА ответил на вопрос о возможности отправиться в НХЛ.

– Вас ведь « », которым вы задрафтованы, после такого финала с руками оторвет…

– У меня еще два года контракта. Пускай подождут. Я еще не созрел для НХЛ. В этом я отдаю себе отчет.

Для меня примеры – опыт , . Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды , – сказал .

20-летний форвард набрал 10 (5+5) очков в 55 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 8:08.

В плей-офф нападающий записал на свой счет 5 (2+3) баллов в 19 играх. Среднее игровое время – 7:10.

«Сэйбрс» выбрали Полтапова под 33-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.