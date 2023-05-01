Полтапов о «Баффало»: «Я еще не созрел для НХЛ. Для меня примеры – Панарин, Капризов. Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды»
Прохор Полтапов заявил, что еще не созрел для НХЛ.
Нападающий ЦСКА ответил на вопрос о возможности отправиться в НХЛ.
– Вас ведь «Баффало», которым вы задрафтованы, после такого финала с руками оторвет…
– У меня еще два года контракта. Пускай подождут. Я еще не созрел для НХЛ. В этом я отдаю себе отчет.
Для меня примеры – опыт Артемия Панарина, Кирилла Капризова. Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды НХЛ, – сказал Прохор Полтапов.
20-летний форвард набрал 10 (5+5) очков в 55 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 8:08.
В плей-офф нападающий записал на свой счет 5 (2+3) баллов в 19 играх. Среднее игровое время – 7:10.
«Сэйбрс» выбрали Полтапова под 33-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.
Толковый парень, у Сергея всему научиться.
из всей массы кэхаэловцев его катание с шайбой выделяется.