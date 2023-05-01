Полтапов о «Баффало»: «Я еще не созрел для НХЛ. Для меня примеры – Панарин, Капризов. Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды»

Теги ЦСКА Баффало НХЛ КХЛ Артемий Панарин Кирилл Капризов Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов заявил, что еще не созрел для НХЛ.

Нападающий ЦСКА ответил на вопрос о возможности отправиться в НХЛ.

– Вас ведь «Баффало», которым вы задрафтованы, после такого финала с руками оторвет…

– У меня еще два года контракта. Пускай подождут. Я еще не созрел для НХЛ. В этом я отдаю себе отчет.

Для меня примеры – опыт Артемия Панарина, Кирилла Капризова. Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды НХЛ, – сказал Прохор Полтапов.

20-летний форвард набрал 10 (5+5) очков в 55 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 8:08.

В плей-офф нападающий записал на свой счет 5 (2+3) баллов в 19 играх. Среднее игровое время – 7:10.

«Сэйбрс» выбрали Полтапова под 33-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.

9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Не первый игрок который ставит в пример Панару или Каприза, что радует
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KRAN
Ответ Рузаль Зиятдинов
10 очков за 55 матчей и прям руками оторвут? Ну ну.
У Кузьменко в его возрасте хуже статистика была.
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Олег
Прошка всё верно не торопись, наберись опыта.
Толковый парень, у Сергея всему научиться.
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Рузаль Зиятдинов
10 очков за 55 матчей и прям руками оторвут? Ну ну.
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Азамат011989
Здраво рассуждает Прохор. Чтобы заиграть хорошо в НХЛ, нужно сначала стать одним из лучших в КХЛ. Не все могут быть топами как Овечкин в 19-20 лет
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Kazanest
Бомбическая форма у Баффало. Через год нужно ехать, прокачивать Скиннера и Окпосо😃
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несахар
полтапов хорош.
из всей массы кэхаэловцев его катание с шайбой выделяется.
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progexpNN
Ответ Фёдор Кузнецов
Не первый игрок который ставит в пример Панару или Каприза, что радует
Как вообще можно сравнивать игрока задрафтованного во 2-м раунде драфта с игроком, который вообще не был задрафтован (Панарин) и игроком, который был выбран в 5-м раунде драфта (Капризов)? Понятно, что Панарину сначала нужно было "сделать себе имя", а уж потом ехать в NHL. И то Панарин уехал в 24 года. Да и на Капризова в 20 лет не рассчитывали в Миннесоте. Поэтому, он подписал 3-х летний контракт с ЦСКА, по окончании которого Капризов и уехал в Миннесоту (в 23 года). С другой стороны, можно подумать, что Морозов и Марченко (в прошлом году), Чибриков, Грошев и Свечков (в этом году) уехали в системы команд NHL "от хорошей жизни".
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