Дементьев о ситуации с Федотовым: «Необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Иван Федотов Хоккей

Алексей Дементьев призвал усилить контроль за неаккредитованными агентами.

Хоккейный агент высказался на фоне ситуации вокруг вратаря Ивана Федотова, подписавшего 2-летний контракт с ЦСКА.

«Сложившаяся ситуация учит нас одному: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами, работающими на территории России, и их представителями.

Аккредитованные специалисты, тем более входящие в Ассоциацию хоккейных агентов, вряд ли пойдут на нарушение и неисполнение обязательств», — сказал Дементьев.

Похоже на конфликт КХЛ с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

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1 комментарий

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У вас же такой распил бабла идет , мама не горюй , сколько вы иностранных агентов аккредитовали? Один лишь Пилко )
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