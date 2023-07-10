Дементьев о ситуации с Федотовым: «Необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами»

Алексей Дементьев призвал усилить контроль за неаккредитованными агентами.

Хоккейный агент высказался на фоне ситуации вокруг вратаря , подписавшего 2-летний контракт с ЦСКА.

«Сложившаяся ситуация учит нас одному: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами, работающими на территории России, и их представителями.

Аккредитованные специалисты, тем более входящие в Ассоциацию хоккейных агентов, вряд ли пойдут на нарушение и неисполнение обязательств», — сказал .

Похоже на конфликт КХЛ с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»