Дементьев о ситуации с Федотовым: «Необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами»
Алексей Дементьев призвал усилить контроль за неаккредитованными агентами.
Хоккейный агент высказался на фоне ситуации вокруг вратаря Ивана Федотова, подписавшего 2-летний контракт с ЦСКА.
«Сложившаяся ситуация учит нас одному: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами, работающими на территории России, и их представителями.
Аккредитованные специалисты, тем более входящие в Ассоциацию хоккейных агентов, вряд ли пойдут на нарушение и неисполнение обязательств», — сказал Дементьев.
Похоже на конфликт КХЛ с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»
1 комментарий